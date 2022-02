Appartenere a questo segno è quasi imbarazzante, soprattutto per un uomo. Si è vittime di battutine pungenti sempre e comunque, a cui si sorride per apparire persone di Mondo, spigliate e disinvolte. Stiamo parlando della Vergine, un segno di Terra, il sesto dello zodiaco. Precisione quasi maniacale e organizzazione sono il suo motto. Chi lo conosce sa bene che ogni imperfezione è per lui un delitto.

Tutto deve stare al suo posto, in casa come in amore. Può essere un po’ pedante, ma è affidabile al cento per cento. Se gli assegniamo un compito, possiamo stare tranquilli che lo svolgerà nel miglior modo possibile, con ferrea determinazione. Una vera macchina da guerra. Anche se gli chiediamo un favore, sicuramente non si girerà dall’altra parte e non farà finta di dimenticarsene. Averlo per amico è una vera fortuna, è una spalla su cui appoggiarsi.

Chi lo conquisterà in amore?

L’oroscopo prevede per quest’anno relazioni più intense e cambiamenti in arrivo da cogliere al volo. Se un nato della Vergine ci interessa, dobbiamo cogliere l’attimo perché questo è il momento giusto per agire. Se vogliamo conquistarlo, curiamo il nostro aspetto, perché i nati della Vergine odiano la trascuratezza. Sono sensibili all’eleganza, all’armonia dei colori e all’equilibrio dei profumi.

E poi niente bugie, che non sopportano proprio. Cercano un sentimento affidabile e solido e non uno vivace ma ballerino. È difficile superare il loro esame perché sono molto esigenti. Ma forse un Toro o uno Scorpione ce la possono fare e conquistarli per sempre. Sicuramente fallirà il Sagittario e forse anche la Bilancia.

Relazioni più intense e cambiamenti in arrivo per questo segno di terra che ha Urano in trigono

Un anno alla grande per il nostro segno, che ha gli astri dalla sua parte. Fortuna sfacciata in tutti i campi e successo sempre assicurato. Saprà approfittarne? Questo dobbiamo chiedercelo, perché il nostro è un maniaco della prudenza e ci pensa bene prima di fare un passo falso e rischiare di cadere.

Ma se quest’anno saprà osare di più e abbandonarsi al flusso, raggiungerà vette inimmaginabili. Urano in trigono spinge al dinamismo e al cambiamento e lo guida verso scelte non convenzionali che rompono gli schemi. A febbraio potrà fare grandi progetti e il cielo lo bacerà. Anche in amore il nostro segno vivrà sentimenti intensi di cui ci accorgeremo appena perché li sa nascondere molto bene. Non abbandonerà mai il controllo, ma dentro ribollirà come un vulcano. Oggi è il suo giorno fortunato secondo le stelle.