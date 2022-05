È appena cominciata l’ultima settimana di maggio. Oggi, infatti, è martedì 24, il momento ideale per dare una lettura all’oroscopo. Come tutti ben sappiamo, ad influenzare gli eventi delle nostre vite sono i movimenti astrali che avvengono di continuo sopra le nostre teste.

Lo scorso fine settimana si è rivelato super fortunato per il solito Ariete ed altri 3 segni zodiacali. Giornate meno felici sono state invece quelle della Vergine ed altri 2 segni, colti da grande stanchezza e afflitti da stress e tensioni varie.

Poiché nei cieli vi è un moto continuo di stelle e pianeti, tutto è mutevole. A metà mese c’è stata l’eclissi lunare. L’evento astrologico più importante di questi giorni, è invece l’entrata di Marte nel segno dell’Ariete. Ciò avverrà proprio domani, mercoledì 25 maggio. Andiamo quindi a scoprire come questo evento influirà su alcuni segni e vediamo cosa ci attende in questa settimana appena cominciata.

Marte in Ariete porta enormi soddisfazioni sul lavoro a 3 segni zodiacali mentre lo Scorpione vivrà importanti cambiamenti

Cominciamo da un segno super favorito. Per i Gemelli si prospetta una settimana a dir poco esaltante. In questi giorni, i nati sotto questo segno riusciranno a chiudere affari molto interessanti e redditizi. Sempre in ambito professionale, ci sarà la proposta di progetti piuttosto vantaggiosi da valutare con grande attenzione ma da non lasciarsi sfuggire. Nuove conoscenze si potrebbero trasformare in valide collaborazioni professionali. Per chi è alle dipendenze, possibili avanzamenti di carriera.

Passiamo ora agli amici del Cancro. Dopo settimane tranquille sul lavoro, l’ingresso di Marte in Ariete porterà un notevole aumento degli impegni. Inevitabilmente, ne conseguirà anche tanta stanchezza, sia fisica che mentale. Stringere i denti e andare avanti perché ogni sforzo sarà presto ben ricompensato. Tanto lavoro anche per il Capricorno che, però, proprio in questi giorni, porterà a casa i frutti di tanta fatica. Entro il weekend, infatti, i nati sotto questo segno che lavorano in proprio riceveranno cospicui pagamenti per progetti e lavori ormai conclusi e consegnati.

Dunque, l’entrata di Marte in Ariete porta enormi soddisfazioni sul lavoro a Cancro, Gemelli e Capricorno. Ma non è tutto…

È il momento della svolta per il segno dello Scorpione

Nell’ultimo periodo, i nati sotto il segno dello Scorpione hanno vissuto eventi importanti e difficoltosi. Possono essere stati dei ridimensionamenti in campo professionale, dei guai finanziari od anche la perdita di una persona cara. Bene, questa settimana offre l’energia e tutti gli strumenti necessari per rialzarsi e cominciare da capo con spirito positivo e battagliero. Di certo, ci vuole molto impegno e perseveranza, ma la qualità della vita degli Scorpione migliorerà molto. Come già accennato, non si può improvvisare. Per ottenere dei risultati bisogna essere propositivi e ben organizzati. In particolare, la giornata di mercoledì 25 sarà propizia per discutere trattative di lavoro e inviare richieste. In arrivo anche buone notizie.

