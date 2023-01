Marrone e petrolio fanno tendenza con questi look chic ed economici da copiare per l’inverno

Verde petrolio, caffè, caramello e talpa, sono questi i colori del momento. Tonalità fredde che danno luminosità in inverno e stanno bene a tutti. Vediamo quali capi d’abbigliamento scegliere per essere al top al rientro.

Ferie finite, si ritorna al lavoro e alla solita routine tra ufficio e aperitivi con gli amici. Con queste temperature polari è difficile capire come vestirsi bene senza rinunciare al comfort di un capo caldo. Negli ultimi tempi sono sempre di più le donne che scelgono la comodità rispetto all’eleganza, anche in ufficio. Ma grazie alle ultime tendenze in fatto di moda sia donne che uomini potranno essere sempre impeccabili anche spendendo poco. Il trucco è puntare sui colori giusti, e questo inverno sono proprio marrone e petrolio.

Blazer raffinati e maglioncini caldi come sottogiacca

Le nuance del marrone sono talmente tante che è difficile distinguerle senza fare errori. Siamo abituati ai beige e alle tonalità cammello, ma quest’anno si punta sui toni più freddi. Sfumature che danno luce anche agli incarnati freddi ed evitano l’effetto ingrigito del viso. Il blazer è uno dei capi immancabili nell’armadio della donna in carriera che vuole essere sempre al top. Ad un costo contenuto l’effetto chic ed elegante è assicurato, basta optare per il modello giusto.

Un bel blazer a doppiopetto color petrolio è l’ideale se siamo stufe delle tonalità più neutre. Abbiniamolo ad un pantalone nero in tessuto tecnico che non si stropiccia e saremo sempre al top. Il sottogiacca perfetto? Un maglioncino in misto cashmere, caldo ma sottile, che esalta le forme senza gonfiare troppo. Per un look del genere si spende intorno ai 130 euro, spulciamo tra i capi in saldo e faremo un affare. Se la giacca non fa per noi, allora andiamo di maglioncino e gonna plissettata, meglio se midi con degli stivali.

Marrone e petrolio fanno tendenza con questi look chic anche over 50

Il bello di questi colori e questi abbinamenti è che stanno bene proprio a tutte, sia trentenni che cinquantenni. Anche le over 50 possono seguire facilmente le tendenze e vestirsi bene senza essere troppo appariscenti. Lo stile alla francese senza troppi fronzoli è la chiave per sfoggiare un’eleganza senza pari. Un bel tubino scivolato color caffè con una slingback dal tacco basso per andare in ufficio è l’ideale. Altrimenti optiamo per un pantalone sartoriale dal taglio dritto con abbinato un maglione color petrolio a treccia. Se vogliamo stupire tutti scegliamo un maglioncino in lana pettinata con sopra una camicia aperta. In questo caso anche il color ruggine sta molto bene, sempre con un marrone ma sui toni del caramello o talpa.

Ed è proprio per questo che marrone e petrolio fanno tendenza con questi look chic e versatili. Sono due colori di grande tendenza al momento facili da reperire anche nei negozi più economici. Rivoluzioniamo l’armadio aggiungendo queste tonalità e faremo sempre un figurone, anche in inverno.