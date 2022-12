Stop ai leggings felpati e ai pantaloni in velluto, ecco come vestirsi chic ed eleganti in inverno

Gonne, pantaloni o abiti, cosa indossare quando fa freddo senza rinunciare allo stile? La gonna tornata di moda quest’anno è la risposta a tutti i nostri dilemmi. Lunga, corta, midi, a portafoglio o con l’elastico in vita, la gonna plissettata torna a spopolare. Ecco i modelli più chic e come abbinarli.

Scegliere come vestirsi in inverno non è mai un’impresa facile anche con il guardaroba pieno. Il freddo ci limita sempre, soprattutto ora che le temperature sfiorano lo zero. Ma nelle occasioni in cui vogliamo brillare le gonne e i vestiti sono fondamentali. Ed ecco quindi il giusto compromesso per vestirsi in modo elegante ma senza soffrire il freddo, la gonna plissettata. Questo capo è estremamente versatile e adatto a tantissime occasioni se abbinata nel modo giusto.

Stop ai leggings felpati e ai pantaloni in velluto, ecco la gonna di tendenza quest’anno

La gonna plissettata anche chiamata plissé o a pieghe è il capo raffinato con cui non si sbaglia mai. Dall’allure romantico e sofisticato, può darci un’aria più rock se combinata con i capi giusti. Comoda e calda, soprattutto nella versione midi, è perfetta da sfoggiare anche durante le feste. Le più audaci possono indossarla anche corta, bellissima quella a portafoglio con gli stivali altissimi. Abbiniamola ad una blusa leggera o ad un maglione caldo leggermente over, da infilare nella cintura sul davanti.

Per chi invece vuole utilizzarla anche in ufficio, il modello ideale è quello in versione midi. La lunghezza può variare tra quella sotto il ginocchio fino a sfiorare le caviglie, a seconda dei gusti. Con un bel blazer strutturato è perfetta anche da sfoggiare per un aperitivo con le amiche. Chi è un po’ più bassa può optare per quella leggermente sotto il ginocchio abbinata al cappotto a vestaglia. Anche il capospalla è importante perché aiuta a bilanciare l’outfit e a slanciare la figura.

Che scarpe abbinare alla gonna plissettata per stupire tutti?

Il modello ideale sono sicuramente gli stivali, tra tutti scegliamo quelli tipo arricciati che cadono morbidi sul polpaccio. Insieme alla gonna plissettata vanno a bilanciare le proporzioni e rendono il look elegante ma non troppo. Altrimenti mettiamo un bel tacco alto, sia a spillo che più largo, sì alle decolleté ma evitiamo i tronchetti. Se invece il look a cui puntiamo è più casual, allora indossiamo uno stivaletto imbottito o una sneaker. In quest’ultimo caso però evitiamo la caviglia scoperta, ma aggiungiamo delle belle calze decorate e brillanti. Bellissime anche le slingback dal tacco basso che rendono il look più parigino, ideale anche per le over 50. Questo stile romantico e non troppo elaborato è di grande tendenza negli ultimi tempi proprio grazie alla sua eleganza delicata. Insomma, si può giocare con gli abbinamenti delle scarpe per trasformare look casual in outfit più eleganti e chic.

Quindi per quest’anno stop ai leggings felpati e ai pantaloni in velluto se vogliamo essere davvero alla moda. La gonna plissettata è un ottimo compromesso tra stile e comodità perché ci mantiene anche al caldo. Scegliamo un modello midi o lungo per il massimo comfort e sotto indossiamo un bel paio di calzamaglie pesanti. Ora sì che possiamo sfoggiare il nostro look perfetto senza preoccuparci di congelare anche sotto la neve.