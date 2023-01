Le migliori serie TV da vedere su Netflix a gennaio! Ecco la nostra top 3 da non perdere!

Non sai cosa guardare su Netflix a gennaio e sei stanco delle solite serie TV mainstream? Ecco quali sono i titoli da non perdere ma di cui nessuno sta ancora parlando!

Sul fronte dei film e delle serie TV, il 2023 non poteva iniziare meglio di così. Su tutte le piattaforme streaming, infatti, sono già disponibili, o lo saranno a breve, tantissimi contenuti da guardare nei prossimi giorni per intrattenersi e distrarsi. Anche questo mese, quindi, soprattutto su Netflix, avremo l’imbarazzo della scelta grazie all’uscita di prodotti inediti e di nuove stagioni attesissime dal pubblico.

Ecco le migliori serie TV da vedere nello stesso giorno

Tra le serie TV più attese di Netflix troviamo “Lockwood & Co.”, una nuova serie tratta dai romanzi di Jonathan Stroud. In uscita il 27 gennaio, essa è ambientata in una versione distopica del Regno Unito dove ormai, a seguito di un’epidemia (chiamata “il Problema”), regnano degli spiriti maligni.

Gli unici esseri viventi in grado di vedere, sentire e contrastare questi spiriti sono dei ragazzini che vengono assoldati in apposite agenzie acchiappafantasmi. La storia si concentrerà in particolare su tre ragazzi (Lucy Carlyle, Anthony Lockwood e George Cubbins) che tenteranno di scacciare gli spiriti dalla città e senza aiuti esterni. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per ammirare questa scoppiettante serie TV investigativa/soprannaturale che farà sicuramente parlare molto di sé.

Sempre nella stessa giornata uscirà anche un’altra interessante serie TV, ossia “La ragazza di neve”. Tratta dall’omonimo romanzo di Javier Castillo, essa è ambientata a Malaga, durante una delle feste più importanti dell’anno: la sfilata dei Re Magi. Quello che sembrava un giorno di festa, però, si trasforma in un incubo per la famiglia Martìn che, nella folla, non riesce più a trovare la figlia Amaya.

La storia, quindi, è incentrata sul tentativo di rintracciare la bambina, da parte di Miren, un’apprendista giornalista, e l’ispettore Millàn. Quest’ultimo, a quanto riportano le anticipazioni, dovrà fare anche i conti con il proprio passato e con alcuni ricordi che avrebbe voluto dimenticare.

Il grande ritorno di una serie attesissima

Tra le migliori serie TV da vedere su Netflix non potevamo non inserire nella nostra top 3 anche un titolo conosciutissimo e che conta già su una solida fanbase. Stiamo parlando dello spin-off di “Vikings”, ossia “Vikings: Valhalla”, che uscirà il 12 gennaio. Ad un anno dal suo arrivo su Netflix, avremo finalmente la possibilità di guardare la seconda stagione che, già dalle anticipazioni, sembra davvero molto interessante.

D’altro canto, non ci si poteva aspettare altro dopo l’incredibile finale della prima stagione. Essa, infatti, come ricorderanno i fan, si è conclusa con una battaglia sanguinosa a Kattegat. Nell’ottavo episodio, intitolato “La Fine dell’Inizio“, il destino dei protagonisti cambia: alcuni, come Haakon, Kåre e Liv muoiono, mentre Olaf fugge da Kattegat dopo l’arrivo di Barbaforcuta. La seconda stagione, quindi, dovrebbe partire proprio da questo punto e ci sono tutte le premesse per assistere ad un altro capolavoro tutto da guardare.