Non solo cattive notizie per chi si trova costretto, ogni giorno, a fare i conti con le proprie entrate. Le bollette sono sempre più care e diventa difficile, nonostante i nostri sforzi, far quadrare i conti. Anche perché gli stipendi, salvo rari casi, come a maggio, difficilmente aumentano.

Certo, si può cercare di risparmiare ulteriormente sulla spesa di famiglia, come abbiamo visto, ma non è così semplice. Insomma, ci mancava anche la guerra in Ucraina per complicare ulteriormente le cose e penalizzare il nostro conto corrente.

Una bella notizia per tante famiglie che potranno beneficiare di questo sostegno del Governo

Finalmente, però, una buona notizia che riguarda molte persone. Si tratta di un Bonus di 400 euro in arrivo e subito per molte famiglie.

Di cosa si tratta? È un contributo del Governo che è inserito nel Family Act, legge che ha anche potenziato i permessi parentali e ha introdotto l’assegno unico e universale. All’interno della riforma, vi è anche un passaggio sul sostegno alle spese per i percorsi educativi dei figli. Il Governo, in pratica, viene in aiuto delle famiglie con studenti della scuola secondaria di primo e secondo ordine, medie, licei e scuole professionali.

Un pacchetto di interventi molto importante, pensato anche per aiutare i nuclei a conciliare lavoro e vita famigliare. Purtroppo, come se non bastassero tutte le spese che gravano sulle famiglie italiane, anche quelle legate alla scuola dei figli sono importanti. Una voce che incide e non poco sul bilancio economico, a maggior ragione se si hanno più figli.

Basterà presentare l’ISEE e inoltrare domanda entro questo termine alla Regione per ricevere il contributo di 400 euro a sostegno della famiglia

Per poter beneficiare del contributo economico previsto a sostegno delle famiglie, utile, ad esempio, per l’acquisto di libri scolastici, basterà presentare l’ISEE . Tale sostegno varierà dai 250 euro ai 400 euro e la discriminante sarà l’età dei ragazzi.

In pratica, ne avrà diritto chi possiede i requisiti e farà la domanda per tempo. È un Bonus, una tantum, erogato in base all’anno scolastico del ragazzo. Sarà dato come voucher e avrà una validità di 12 mesi, utilizzabile solo per acquisti legati alla scuola.

Precedenza dovrebbe essere data a famiglie con ISEE più basso. Le modalità attuative non sono ancora state definite, ma di certo saranno prima di settembre. Attenzione, quindi, ad ogni Regione, che indicherà come presentare domanda e, intanto, procuriamoci l’ISEE.

Approfondimento

Brutte notizie per chi ha la pensione INPS accreditata sul conto corrente ma anche chi ha lo stipendio dovrebbe preoccuparsi di questa situazione