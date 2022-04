Ci sono luoghi che desideriamo visitare da anni o altri in cui torniamo spesso e volentieri perché ci fanno sentire bene e a casa. Può trattarsi di un piccolo borgo o una località balneare. Semplicemente abbiamo a cuore un villaggio in campagna o in montagna, legato a momenti di relax con la famiglia. Ci sono anche città storiche ricche di bellezze dove andare almeno un volta nella vita. Possono anche essere legate a ricordi romantici e le visitiamo a ogni anniversario.

Una tra tante magari è Roma. Detta la Città Eterna, secondo una leggenda narrata da Varrone, Romolo probabilmente la fondò il 21 aprile del 753 a.C. La data fu calcolata da Lucio Taruzio. Nel 2022 si festeggiano 2775 anni ab urbe condita, cioè, dalla fondazione della città. Il programma è molto fitto e ci sono tanti eventi di vario tipo. Per chi ci vive o la visita da turista anche con la famiglia, Roma offre sempre qualcosa di nuovo e interessante. In particolare, vediamo cosa fare a Roma anche gratis per festeggiare il suo compleanno. Tra le tante iniziative, il 21 aprile con la guida di alcuni funzionari dei musei capitolini si può fare:

una passeggiata nei Fori Imperiali;

una passeggiata a Villa Borghese, alla scoperta dei giardini segreti e del parco dei daini fino al Casino dell’Orologio;

nel pomeriggio una visita alla Galleria d’Arte Moderna, in cui delle sculture adornano il chiostro. Da vedere la mostra sulla videoarte.

Al Circo Massimo, invece, dal 21 al 24 aprile il Gruppo Storico Romano si occuperà delle rievocazioni storiche con varie feste e spettacoli a tema.

Cosa fare a Roma anche gratis e con in bambini per festeggiare il Natale della città o in un weekend

A Roma in tutti i mesi dell’anno si possono visitare tante attrattive, anche con i bambini. Oltre al Colosseo, Piazza San Pietro e Piazza di Spagna, si potrebbe andare ad esempio al Bioparco. All’interno di Villa Borghese, tra il verde e vari habitat ricreati appositamente, si possono ammirare centinaia di specie animali. Grandi e piccini rimarranno stupiti e ammirati. Il parco è aperto tutto l’anno tranne il 25 dicembre e i prezzi oscillano da 9 euro a 17 euro in base all’età o al last minute. Si può ricevere uno sconto se si acquista il biglietto d’ingresso online nel sito del parco.

Restando in città, si può passare qualche ora di divertimento al Luneur Park con 25 attrazioni tra giochi e giostre. Sempre in città, all’interno dell’Orto Botanico di Roma si trova il Butterfly Eden, una struttura che ospita tante farfalle dagli splendidi colori. L’ingresso va da 7 euro a 10 euro.

Il mondo del cinema, invece, si può visitare a Cinecittà world, mentre quello dell’antica Roma trova spazio a Roma world, con ricostruzioni di accampamenti, sfilate di gladiatori e mercatini.

Questi sono solo alcuni spunti per poter trascorrere con la famiglia delle ore spensierate nella Città Eterna.

