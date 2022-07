Se cerchiamo più di 40 chilometri di costa molto dolce e sabbiosa, delle acque da Bandiera blu e tanti locali in cui fare festa abbiamo una soluzione a portata di mano. Ci troviamo a Budua o Budva, borgo che in moltissimi considerano come la perla del Montenegro. Si tratta di una delle più gettonate mete a basso costo dell’Europa, prediletta sia dai giovani, sia dalle famiglie. Il mare è l’Adriatico che noi italiani già conosciamo bene perché bagna molte delle nostre regioni costiere. Infatti, a Budua troviamo un mare cristallino per meno di 30 euro al giorno e siamo vicinissimi all’Italia.

Cosa fare e vedere a Budua

In primo luogo quando arriviamo a Budua abbiamo a disposizione le sue meravigliose spiagge. Ce ne sono davvero molte da scegliere, diverse nella tipologia e nell’offerta. Infatti, se vogliamo una spiaggia più tranquilla ed elegante dovremmo optare per Santo Stefano.

Se invece siamo in famiglia la spiaggia Becici fa più per noi perché più affollata e più abbordabile. Altrimenti, possiamo sempre scegliere tra le innumerevoli cale e calette, se siamo alla ricerca di un momento più riservato.

Tuttavia, se amiamo anche altro, oltre al mare e alla natura, non dovremmo passarci troppo tempo, giacché Budua offre tantissime altre attrazioni. Infatti, quando cala la sera a Budua i suoi vicoli si animano di bar e locali in cui incontrarsi. Tra concerti dal vivo e bar da cocktail alla moda c’è da sbizzarrirsi, proprio per tutte le tasche e gusti.

Mare cristallino per meno di 30 euro al giorno in questo borgo incantato a 2 passi dall’Italia

Per chi invece ama anche la cultura e la storia, Budua si racconta con una storia antichissima e secolare. Possiamo partire visitando la sua parte vecchia. Si trova in un pittoresco isolotto che è collegato al continente da una piccola striscia di sabbia. A Budua c’è anche un Museo etnografico, proprio al centro della città vecchia. Nelle sue sale potremo ammirare i resti delle varie popolazioni che si sono succedute nei suoi 2.500 anni di storia. Infine, anche la chiesa di San Sava merita una visita, dato che risale al XII secolo e che è la più antica costruzione della cittadina.

