Dopo il massimo di un anno fa, tutti i tentativi del titolo Tod’s di ripartire al rialzo sono falliti. È, quindi, da giugno dello scorso anno che le quotazioni del titolo sono in discesa. Nonostante ciò, però, per Tod’s il livello di inversione rialzista potrebbe essere ancora lontano.

Non deve, quindi, sorprendere che Tod’s sia il peggiore titolo dell’ultimo anno del settore abbigliamento e calzature.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 23,51 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a un’ulteriore accelerazione ribassista. In questo caso il titolo Tod’s potrebbe andare ad aggiornare i suoi minimi storici in area 16 euro.

La valutazione del titolo Tod’s

Se si guarda al titolo dalla prospettiva dei multipli di mercato si scopre che, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Tod’s risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, al momento l’azienda vale 47,46 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Anche il rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) risulta essere relativamente elevato.

Se, invece, si guarda al futuro, le cose cambiano drasticamente. Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività. Per cui se si confronta il Price to Sales (PS) ratio con il Fair PS si scopre che il titolo è sottovalutato di oltre il 30%. Da notare che il calcolo del Fair PS è riportato su alcune riviste specializzate ed è derivato da un modello che tiene conto delle prospettive di crescita, del settore cui appartiene la società e del fattore di rischio.

Anche secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo Tod’s è sottovalutato di oltre il 50%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate il giudizio degli analisti è molto contraddittorio. Da un lato, infatti, il consenso medio degli analisti è alleggerire. Dall’altro il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Per Tod’s il livello di inversione rialzista potrebbe essere ancora lontano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 29,70 euro, in rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

