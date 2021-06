L’Italia ha così tante mete meravigliose che potrebbero riempire libri interi. Mare, montagna, arte, gastronomia, relax, insomma qualunque sia l’obiettivo della nostra vacanza il nostro Paese ci fornirà il luogo giusto.

Chi preferisce andare a fare una gita al lago potrebbe leggere questo articolo, in cui consigliamo una bella gita sul Lago Maggiore. Chi invece sta pensando di passare agosto in spiaggia troverà ottime indicazioni nei prossimi capoversi.

Non solo, ma anche gli appassionati di film potranno trovare delle curiosità interessanti, perché oggi mettiamo insieme il turismo con l’ottimo cinema. Mare cristallino e scorci mozzafiato in queste località del sud Italia che hanno ispirato un grandioso film su Netflix.

Il film con Monica Bellucci

Alcuni di noi avranno forse già visto Malèna, il lungometraggio di Giuseppe Tornatore con una bellissima Monica Bellucci come protagonista. Esso parla di una donna che si chiama appunto Malèna, che vive nel paesino immaginario di Castelcutò, in Sicilia, durante la seconda guerra mondiale. Malena, considerata la donna più bella di tutto il paese, abita sola, poiché il marito è partito per la guerra. Il film segue quindi le vicende di questa donna durante questi difficili anni, e dei seri problemi che incontrerà.

Di questo film è stata particolarmente apprezzata la colonna sonora, che è valsa una nomination agli Oscar al leggendario Ennio Morricone.

I panorami siciliani

Lo splendido paesino inventato è girato in alcune vere località siciliane. Tra le location più importanti troviamo il Duomo di Ortigia a Siracusa, uno dei migliori gioielli dell’isola, eletto “Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO. Le scene in spiaggia sono invece girate a Marina di Noto, che regala panorami bellissimi sul mare. Infine, nel film vediamo anche Scala dei Turchi, una bianchissima parete rocciosa che si trova in provincia di Agrigento, e si erge direttamente sul mare.

Mare cristallino e scorci mozzafiato in queste località del sud Italia che hanno ispirato un grandioso film su Netflix. Malena è anche un tributo alla Sicilia, e noi possiamo seguire le sue orme visitando tutti questi luoghi spettacolari. Vivremo un’esperienza composta di natura, arte, e cinema, tutti insieme per un effetto davvero unico.