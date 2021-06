Il Salento non smette mai di stupire. È una terra magica, dove paesaggi e storie si mescolano alla memoria, e diventano testimonianza. Ed è questo il motivo che spinge migliaia turisti di tutto il Mondo a visitare questi posti incantati.

In questa breve guida, vedremo come questo meraviglioso sentiero immerso nella natura, ci condurrà in un’insenatura di mare verde acqua con una vista davvero mozzafiato.

Sentiero del Ciolo

Questo bellissimo sentiero sterrato parte da Gagliano del Capo, un piccolo paese in provincia di Lecce.

È un sentiero in discesa, non particolarmente ostico e che quindi si percorre con facilità.

La particolarità di questo sentiero è il paesaggio straordinario che gli fa da cornice.

Macchia mediterranea, rocce a strapiombo, ulivi e muretti a secco, danno l’idea di come il tempo da queste parti sembra non essere mai trascorso.

In questa magica terra, tutto è rimasto immutato, fin da quando veniva percorso ogni giorno dai pescatori locali. Quest’ultimi salivano e scendevano il sentiero portando con sé gli attrezzi ed addirittura la barca sulle spalle.

Lungo il sentiero, delimitato da staccionate in legno, è possibile scorgere anche le famose pajare.

Queste sono vecchie costruzioni costruite con pietre a secco, senza alcun sostegno, malta o cemento.

Ma questo meraviglioso sentiero immerso nella natura ci condurrà in un’insenatura di mare verde acqua con una vista davvero mozzafiato.

Insenatura del Ciolo

Questa spiaggetta rocciosa è un gioiello del Salento.

La roccia altissima e il mare cristallino di color verde acqua rendono questo scenario unico.

Il ponte che collega i due estremi dell’insenatura costituisce poi il cuore di questo paesaggio.

Inoltre, questo tratto di costa ospita alcune delle grotte più belle del territorio, che possono essere raggiunte solo via mare.

Vi è la Grotta delle Prazziche, famosa per i ritrovamenti di resti e manufatti risalenti al neolitico. Caratteristica è anche Grotta Grande (o Grotta degli Spiriti) che è alta 30 metri e lunga 100 metri. Al suo interno vi è un laghetto che assume diversi colori, dal rosso al verde.

Approfondimento

È assolutamente da non perdere questo borgo medievale nell’entroterra salentino eletto fra i più belli d’Italia per la sua incredibile bellezza.