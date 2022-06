Tra i beni rifugio, l’oro spicca senza ombra di dubbio tra i metalli preziosi. Dai più, infatti, è considerato come una riserva di valore a medio e ancor di più a lungo termine. Così come, rispetto a altri asset, ci sono tanti investitori che credono nell’oro come un bene che è in grado di rivalutarsi nel tempo indipendentemente, tra l’altro, da quella che può essere la variabilità del ciclo economico.

Come scelta di investimento, inoltre, l’oro può essere posseduto in varie forme. Per esempio, c’è chi ha la propria collezione di gioielli in oro. Dalle collane ai bracciali, fino ad arrivare agli orologi d’oro. Così come c’è chi colleziona e accumula l’oro attraverso le monete.

Pur tuttavia, è il possesso di lingotti d’oro la scelta più iconica, specie per chi li tiene in cassaforte o magari nella cassetta di sicurezza di una banca. Vediamo allora, sull’acquisto di lingotti d’oro, quali sono i pro e i contro.

Perché e quando comprare i lingotti d’oro e quali sono tutti i vantaggi per acquisto come scelta di investimento

Nel dettaglio, sui lingotti d’oro c’è da dire prima di tutto che questi, a parità di peso, costano meno delle monete. Questo perché le monete d’oro presentando un design che è più intricato, hanno di conseguenza un costo di lavorazione più alto.

Dunque, in banca o dal proprio rivenditore di fiducia e al fine di accumulare ricchezza in spazi ristretti, è questa la risposta sul perché e quando comprare i lingotti d’oro. Ma facendo sempre attenzione alle dimensioni. Vediamo allora al riguardo come, quando e perché.

Attenzione alle dimensioni quando se ne acquista uno, ecco perché e quali scelte corrette bisogna fare

In particolare, i lingotti d’oro di grandi dimensioni sono da preferire, in quanto garantiscono un minor rischio di contraffazione. Pur tuttavia, per rendere l’idea, rivendere un lingotto d’oro da 1 chilo non è mai così semplice come vendere un lingotto da 100 grammi. In pratica più grande è il lingotto d’oro posseduto, minori tenderanno a essere i potenziali acquirenti. Inoltre, rispetto a quelli piccoli, i lingotti di grosse dimensioni prima di essere venduti sono sempre oggetto di un’attenta perizia. Quindi i costi per la vendita possono lievitare.

Anche per questo, chi vuole detenere grossi patrimoni, in spazi ridotti, dovrebbe sempre acquistare lingotti d’oro sia piccoli che grandi. In questo modo, in caso di vendita parziale, ci sarà sempre la possibilità di andare a scambiare la quantità d’oro da vendere con la valuta cash di cui si ha bisogno.

