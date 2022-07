Quando siamo a corto di idee e non sappiamo cosa cucinare, possiamo sempre fare affidamento su alcuni ingredienti super versatili. Se abbiamo voglia di carne, ad esempio, possiamo cuocere il petto di pollo praticamente in mille modi; ma, volendo, anche con il pesce possiamo sbizzarrirci.

Per le verdure e gli ortaggi, invece, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, ma tra i più versatili troviamo sicuramente le zucchine. Perfette da bollire, friggere o da fare trifolate o ripiene, esse sono ideali per tantissime preparazioni. Nella ricetta di oggi vedremo come farle gratinate, ma con un procedimento davvero originale e che sorprenderà qualsiasi ospite. Per realizzarle avremo soltanto bisogno di:

4 zucchine abbastanza grandi;

3 cucchiai di pangrattato;

1 cucchiaino di aglio in polvere;

rosmarino;

salvia;

menta;

olio EVO;

sale e pepe.

Sfizioso contorno di zucchine gratinate al forno da fare in pochissimi minuti

In questa ricetta vedremo un nuovo modo di preparare le zucchine gratinate, effettuando un processo del tutto particolare. Infatti le taglieremo in maniera tale che possano avere una simpatica forma a fisarmonica.

Per farlo, basterà procurarsi due bacchette oppure due cucchiai in legno. Predisponiamoli parallelamente uno all’altro e nello spazio intermedio adagiamoci una zucchina. A questo punto, con un coltello, effettuiamo dei tagli in diagonale, partendo dal picciolo fino all’altra estremità. Dopo di che giriamo la zucchina dall’altro lato ed effettuiamo, questa volta, dei tagli verticali. Ora non ci resta che ripetere lo stesso procedimento anche con tutte le altre zucchine.

Una panatura aromatica

Una volta finito, occupiamoci della panatura. In un mixer inseriamo le nostre erbe aromatiche e frulliamole fino a ridurle in polvere. Dopo di che versiamo su di un piatto il pangrattato, il mix di erbe aromatiche, l’aglio in polvere, il sale ed il pepe. Mescoliamo il tutto, aggiungendo anche un paio di cucchiai di olio EVO e la nostra panatura è pronta.

Ora adagiamo le zucchine, una per volta, nel piatto e cominciamo a cospargerle con la panatura lungo tutta la superficie. Una volta finito, riponiamo le zucchine su una teglia rivestita con carta forno ed inforniamo a 180 gradi per circa 25 minuti. Quando saranno pronte, possiamo servirle calde, accompagnandole con della carne o dell’ottimo pesce fresco. Sarà sicuramente impossibile resistere a questo sfizioso contorno di zucchine gratinate perché sarà talmente buono da leccarsi i baffi.

