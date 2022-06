È tempo di pensare alle vacanze. Giugno è già cominciato ormai da una settimana e, in men che non si dica, ci ritroveremo ad agosto. La scelta su dove trascorrere le tanto agognate ferie estive è amplissima e molto variegata. Le ferie sono un momento “sacro”. Sono lo stacco che tutti ci meritiamo dopo un anno di intenso lavoro. Indipendentemente dai gusti personali e dalla tipologia di vacanza preferita, le vacanze ci devono rigenerare. Sono una sorta di boccata d’ossigeno puro. Delle buone ferie ci devono far rientrare a casa ritemprati, sia a livello fisico che mentale. Saremo così pronti per affrontare un nuovo anno lavorativo con la giusta carica.

Per rilassarsi, c’è chi ama starsene sdraiato al sole per intere giornate. Per questi soggetti, il massimo dell’attività fisica è alzarsi ogni tanto per andarsi a rinfrescare nel mare. Altri, invece, trovano rigenerante andare alla scoperta di posti nuovi e culture diverse dalla propria. Sono modi diversi di intendere le vacanze. Tuttavia, l’importante è rientrare contenti e soddisfatti. Gli amanti della tranquillità cercano di evitare le località più rinomate e modaiole, che in genere vengono prese d’assalto dai turisti. Queste persone cercano anche di evitare quelle mete pensate appositamente per i più giovani, con locali e discoteche. In tal senso, le numerose isolette della Grecia sono molto versatili. Ad esempio, ce ne sono di economiche e perfette per famiglie con bimbi piccoli. In questo articolo resteremo in Italia e andremo alla scoperta di una spiaggetta molto tranquilla, quasi solitaria.

Mare blu cobalto e rigogliosa macchia mediterranea in questa spiaggia poco frequentata perfetta per vacanze a tutto relax

Siamo nelle Marche e, più nello specifico, a Sirolo. La spiaggia che stiamo per presentare ai nostri Lettori è la cosiddetta spiaggia dei Sassi Neri, una caletta tra le più belle di tutta la Regione. Questa spiaggia è una lunga striscia di ciottoli affacciata sul mare. Alle spalle, troviamo il promontorio anconetano del Monte Conero. Tutt’attorno, una folta vegetazione marittima. È il luogo adatto sia per chi è alla ricerca di sano relax ma anche per gli amanti della natura. Il curioso nome fa riferimento ad alcuni massi scuri immersi nei fondali che, per metà, emergono proprio di fronte all’arenile. Il colore di queste pietre dona all’acqua del mare delle particolari sfumature di blu molto intense.

Consigli per arrivare e per trascorrere una giornata sulla spiaggia dei Sassi Neri

Accedere alla spiaggia dei Sassi Neri non è propriamente facilissimo. Ecco perché non è mai molto affollata. Chi ama camminare, la può raggiungere a piedi. Dal centro di Sirolo, si deve prendere il sentiero n. 303 che scende in spiaggia. Abbastanza facile, si percorre in circa 45 o 50 minuti. In alternativa, da Sirolo o dall’Ufficio Informazioni di Numana, in estate opera un servizio navetta (a pagamento) che porta alla vicina spiaggia San Michele. Da lì, poi, si prosegue a piedi. Ad ogni modo, una volta raggiunta la meta, ci si può godere in totale tranquillità mare blu cobalto e rigogliosa macchia mediterranea.

La spiaggia dei Sassi Neri è libera e priva di qualunque tipo di servizio. Volendo trascorrervi l’intera giornata, si consiglia dunque di portarsi il pranzo al sacco. Consigliate anche le scarpette da scoglio per via dei sassi e della ghiaia.

