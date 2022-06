3 modi efficaci e naturali per togliere la gomma da masticare dai capelli, senza doverli tagliare

Uno degli inconvenienti che ci provocano stress e disappunto è la gomma da masticare attaccata ai capelli. Può capitare, infatti, di ritrovarcela in testa, senza neppure sapere come e perché. Allora, prima di allarmarci e cadere in disperazione o ricorrere a soluzioni estreme, meglio leggere quest’articolo. Qui, infatti, offriremo ben 3 soluzioni naturali per uscire indenni dal problema, senza essere costretti ad andare dal parrucchiere. La prima cosa da fare, quando si incorre in questo inconveniente, è trattare la parte con prodotti lubrificanti. Il tutto, onde ammorbidire la gomma appiccicosa, per poi rimuoverla senza arrecare danni ai capelli.

Ma quali sono questi prodotti d’emergenza da applicare? Ebbene, potremmo utilizzare, a seconda della disponibilità, ghiaccio, maionese, burro di arachidi, olio e simili. Sicché, una volta applicato uno di essi e rimossa gran parte della gomma, si deve procedere al lavaggio. All’uopo, per terminare il processo di rimozione del chewing gum, dopo lo shampoo applicheremo un bel po’ di balsamo. Anch’esso è bene che contenga ulteriori sostanze ammorbidenti.

Altri rimedi intelligenti per rimuovere il chewing gum dai capelli

Come sopra indicato, tra i prodotti utili ad ammorbidire la gomma prima di rimuoverla abbiamo il burro di arachidi. Basterà prendere la ciocca interessata ed appoggiarla su una base solida, per poi applicarvi il burro con uno spazzolino. Questo va usato spazzolando dall’alto verso il basso, finché la gomma non si sarà disciolta. Potremo seguire un procedimento simile anche utilizzando l’olio d’oliva, rimuovendo la gomma con una spazzola o un pettine. Stesso dicasi per la maionese, anch’essa utile ad ammorbidire la gomma da masticare, facilitandone la rimozione.

In alternativa a detti prodotti da cucina, possiamo utilizzare la vasellina. Inoltre, tra i 3 modi efficaci e naturali per togliere la gomma dai capelli, vi è anche il ghiaccio. Quest’ultimo ha la funzione di congelare la gomma, indurendola e facilitandone la rimozione. Ma vediamo bene come usarlo, seguendo questi passaggi:

prendere dei cubetti di ghiaccio ed avvolgerli in una pellicola;

mettere i cubetti sulla gomma e attendere circa 10/15 minuti;

quando la gomma si indurirà, sarà più facile staccarla dai capelli.

Passiamo, adesso, al terzo rimedio per rimuovere il chewing gum dai capelli. Si tratta di un composto fatto di acqua e bicarbonato. Ebbene, una volta mescolati i due ingredienti, occorrerà applicare la miscela sulla parte interessata. Lo scopo è sempre quello di far sciogliere la gomma, per poi rimuoverla. Sicché, dopo aver applicato il prodotto, occorrerà sciacquare ripetutamente la chioma, per eliminare eventuali residui.

