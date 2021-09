Per capire se la festa rialzista che nell’ultimo anno ha premiato il titolo è finita, bisogna individuare i livelli da monitorare in chiusura settimanale sulle azioni Sciuker Frames.

Se da un lato, infatti, nell’ultimo anno il titolo ha avuto una performance di circa il 450% guadagnandosi la palma del migliore sul listino milanese, gli ultimi tre mesi hanno visto un andamento molto zoppicante. Basti pensare che nell’ultimo trimestre le azioni Sciuker Frames hanno guadagnato solo il 3% facendo peggio del settore di riferimento.

In realtà il ribasso viene da molto più lontano, dal febbraio 2021 quando il titolo ha segnato il suo massimo storico. In chiusura di aprile, poi, quando le quotazioni erano in area 6,5 euro, c’è stato un segnale di vendita dello Swing Indicator che lentamente, ma inesorabilmente, ha portato le quotazioni giù fino in area 5,64 euro.

Nonostante la discesa, però, c’è un aspetto che non dobbiamo trascurare e dovrebbe farci essere ottimisti. Da marzo in poi le quotazioni si sono mosse all’interno della barra di febbraio in un movimento laterale di lungo termine. Ciò vuol dire che solo la rottura degli estremi della barra di febbraio (massimo 7,45 euro – minimo 4,10 euro) potrebbe dare direzionalità al movimento di lungo periodo.

Nel medio termine, time frame settimanale, la proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. Guardando attentamente il grafico, notiamo che ci sono due livelli che nelle ultime settimane stanno condizionando l’andamento delle quotazioni: 5,46 euro e 5,72 euro. Le quotazioni, infatti, si sono mosse all’interno di questo range senza una direzione precisa. A questo punto solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con l’obiettivo più vicino che si trova in area 6,18 euro. Gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero portarsi in prossimità di area 5,46 euro. Ricordiamo che una chiusura mensile inferiore a questo livello porterebbe a un’inversione ribassista di lungo termine.

I livelli da monitorare in chiusura settimanale sulle azioni Sciuker Frames secondo l’analisi grafica

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 31 agosto invariato rispetto alla seduta precedente con un ultimo prezzo a 5,64 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

