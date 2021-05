In questi giorni si sta facendo largo tra gli Italiani un sentimento che per tanti mesi tutti hanno messo da parte, ovvero la speranza. Le cose finalmente sembrano andare per il verso giusto, e la maggior parte di noi vuole a tutti i costi riprendersi tutto quello che non ha potuto fare. Per questo motivo ultimamente si parla di prenotazioni, di vacanze, e di meritato riposo. Queste settimane sono infatti ideali per scegliere il luogo in cui passare una o due settimane di ferie, soprattutto dopo quest’anno intenso e stancante. A tal proposito oggi vedremo che questa splendida isola dalle acque caraibiche e spiagge cristalline è in Italia ed è imperdibile per chi ama il relax.

A due passi da casa

Sia i governi che la popolazione chiedono a gran voce a tutti che quest’anno il turismo sia nazionale piuttosto che internazionale. Ed in effetti tanti nostri concittadini hanno bisogno di ripartire, e sembra giusto dunque spendere le proprie risorse in località del nostro Paese. Anche perché, non dobbiamo scordarlo, viviamo in uno degli Stati più belli del mondo. Qui infatti ci sono paesaggi esotici e che ricordano atmosfere lontane, pur stando a pochi passi da casa. Basta solo scoprirli. A tal proposito parliamo di come questa splendida isola dalle acque caraibiche e spiagge cristalline è qui in Italia ed è imperdibile per chi ama il relax.

Isola di Levanzo

Le mete preferite quest’estate saranno senza dubbio la Sardegna, la Puglia e la Sicilia. Anche le altre regioni certamente avranno moltissimi ospiti, ma la maggior parte delle persone in cerca di un buon mare solitamente punta queste tre mete. Per quanto riguarda la Sicilia oggi vogliamo presentare una piccola isola che, a causa della vicinanza con mete turistiche più famose, non sempre ottiene la visibilità che merita. Ovvero l’isola di Levanzo. Quest’isola di soli cinque chilometri quadrati fa parte delle Egadi, e nello specifico si tratta di una frazione di Favignana.

Meta invece molto conosciuta e visitata per la sua straordinaria bellezza. Eppure Levanzo non ha nulla da invidiare alla sua celebre vicina. Nonostante il perimetro infatti offre delle bellezze incredibili. Dal mare chiaro e brillante alle spiagge paradisiache. E, soprattutto, fantastiche grotte e calette da visitare. Ancor meglio se in barca. Scegliere di visitare l’isola di Levanzo vuol dire regalarsi un’esperienza in grado di donare assoluta bellezza visiva e sensazioni ormai dimenticate. Oltre all’opportunità di concedersi del tempo per se stessi, in assoluta armonia. Ed in effetti è incredibile ma questa splendida isola dalle acque caraibiche e spiagge cristalline è qui in Italia ed è imperdibile per chi ama il relax.