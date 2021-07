Una pianta sempreverde, tipica del bacino del Mediterraneo, che spesso cresce allo stato selvatico. Un arbusto di dimensioni varie ma che può raggiungere anche i 3 meri di altezza.

Le sue origini sono antichissime, è da sempre considerata il simbolo della bellezza, della femminilità e della fertilità.

In alcune tradizioni popolari rappresenta la pianta afrodisiaca per eccellenza.

Conosciamo meglio questa pianta

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare del mirto (“myrtus communis”). Spesso conosciuto solo per il famosissimo liquore sardo. Ma sia le bacche che le foglie, hanno diversi utilizzi.

Infatti, è considerata pianta aromatica, per il suo uso in cucina, e anche pianta officinale per le sue proprietà benefiche.

La pianta del mirto è molto rustica, ha un’attività vegetativa molto intensa, anche se cresce in maniera lenta.

All’inizio dell’estate sbocciano dei bellissimi fiorellini bianchi, che poi daranno vita alle famose bacche.

Di colore nero-viola, di piccole dimensioni e commestibili, le bacche maturano in autunno e sono utilizzate per produrre il famosissimo liquore.

Mantiene il cervello attivo e ritarda l’invecchiamento cellulare questa pianta conosciuta per un famoso liquore

Tutte le parti della pianta sono molto profumate e possono essere utilizzate in cucina e in campo officinale. Infatti gli oli essenziali, contenuti, posso apportare molti benefici al nostro corpo.

La pianta ha proprietà balsamiche che alleviano le infezioni dell’apparato respiratorio, ma è anche un ottimo rimedio per la cura della cistite. Il suo liquore è un perfetto digestivo.

Il mirto (foglie e bacche), grazie alla presenza dei flavonoidi, è un ottimo alleato per cervello. Stimola la concentrazione e ritarda l’invecchiamento cellulare.

Secondo questo studio il “myrtus communis” è considerato come un possibile nuovo approccio terapeutico, molto valido per la prevenzione dell’Alzheimer. Naturalmente gli studi sono ancora in corso.

Ecco quindi perché mantiene il cervello attivo e ritarda l’invecchiamento cellulare questa pianta conosciuta per un famoso liquore.

Approfondimento

