Sappiamo bene quanto sia importante la salute dei denti, non solo per evitare dolori fisici ma anche a livello economico. Più curiamo i nostri denti e meno dovremo spendere in futuro dal dentista, che presenta sempre dei conti molto salati.

Oltre al fattore sanitario esiste anche il fattore estetico: i denti ed il nostro sorriso sono un biglietto da visita. Avere una bella dentatura allineata e di un bel colore bianco dà una sicurezza e fiducia in sé stessi.

La genetica dei denti e come fare per sbiancarli naturalmente

Allo stesso modo del colore della pelle, anche per i denti esistono dei fattori genetici riguardo al loro colore. Alcune persone sono più soggette all’ingiallimento dello smalto e alla decolorazione dei denti rispetto ad altri.

Inoltre, ci sono fattori quotidiani, come l’assunzione di bevande come tè, caffè e l’abitudine di fumare, che peggiorano notevolmente la situazione. Vediamo innanzitutto come possiamo ridurre questo consumo di sostanze che sciupano lo smalto dei nostri denti e quali soluzioni possiamo attuare.

Se sfoggiamo un sorriso splendente con questi 5 metodi per sbiancare i denti ingialliti non avremo bisogno del dentista. Una pulizia e sbiancamento è sempre molto cara. Ci sono quindi dei modi alternativi efficaci da praticare da soli, vediamo quali.

Sfoggiamo un sorriso splendente con questi 5 metodi per sbiancare i denti ingialliti

Prendiamo il bicarbonato di sodio e del perossido di idrogeno che è un forte agente antibatterico. La combinazione dei due darà come risultato un composto omogeneo come un dentifricio.

Una buona abitudine che sembra banale ma non lo è, consiste nel lavarsi i denti sempre appena mangiato o bevuto. Ricordiamoci quindi di portare sempre uno spazzolino con noi. Questo impedirà la proliferazione di batteri nella bocca e di conseguenza l’eventuale ingiallimento dovuto alla presenza di questi agenti batterici.

Due validi aiutanti naturali per disinfettare la bocca

L’olio di cocco è un toccasana grazie alle sue proprietà antimicotiche come spiegato in questo articolo. Un cucchiaino di quest’olio in bocca è sufficiente per purificare la zona e rimuovere i batteri di troppo. Possiamo anche metterne un filo sul nostro spazzolino e lavarsi semplicemente con olio di cocco.

L’aceto di mela è un antibiotico naturale ed è ottimo per la salute dei denti e delle gengive. A causa della sua formulazione leggermente acida, usiamo anche un dentifricio naturale o il composto di bicarbonato e perossido di idrogeno per risciacquare.

Frutta e verdura per ripulire i denti naturalmente

Mangiare certi tipi di verdure e frutta ci aiuta a rimuovere pezzetti di cibo che rimangono fra i denti. Il sedano, le mele, carote e fragole ad esempio. Le fragole, grazie alla vitamina C ed altri enzimi sono ottime come protezione per denti e gengive. Sfregarne una o due sull’arcata dentaria ci aiuta a mantenere una buona igiene e a evitare l’ingiallimento.