Quando il caldo diventa insopportabile, si desidera solamente qualcosa di fresco. Anche quando si ha voglia di un gelato, spesso il fatto che siano piuttosto corposi e pesanti ci fa desistere dal mangiarli. I ghiaccioli sono l’alternativa ideale, perché leggeri freschi e, se fatti in casa, anche salutari. Ecco come preparare dei buonissimi ghiaccioli particolari per adulti e bambini.

I popsicles

L’invenzione del ghiacciolo si deve a Frank Epperson, un bambino di Oakland che lasciò sul davanzale della sua finestra in pieno inverno la sua bevanda di acqua e soda con il bastoncino che aveva utilizzato per mescolarla. Al mattino riuscì ad estrarre il blocchetto di ghiaccio dal bicchiere ed a gustarlo nella sua insolita forma con stecco. Epperson ottenne il brevetto del ghiacciolo col nome di popsicle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A distanza di anni, il ghiacciolo è ancora il re delle nostre estati e preparalo in casa è veramente semplicissimo e ci consente di utilizzare prodotti genuini e zero conservanti.

Come preparare dei buonissimi ghiaccioli dai gusti particolari per adulti e bambini

I più piccini (ma anche i grandi) impazziranno per il ghiacciolo al cioccolato. Per prepararlo occorrono:

150g di cioccolato, meglio se fondente;

200g di acqua;

100g di latte;

40g di zucchero.

Mettiamo il latte e l’acqua sul fuoco. Al bollore, aggiungiamo zucchero e cioccolato. Mescoliamo bene e facciamo raffreddare. Inseriamo il composto negli stampini per ghiaccioli e mettiamo in freezer. Dopo almeno 3 ore, sono pronti per essere gustati. Per un gusto più particolare, si può sostituire il latte vaccino con quello di cocco. Provare per credere.

Per gli adulti, la nostra Redazione propone un ghiacciolo leggermente alcolico, perfetto anche per gli aperitivi. Per prepararlo occorreranno:

500 g di polpa di anguria privata dei semini;

1 kiwi;

20g di zucchero a velo;

100 g di vodka;

Qualche foglia di basilico.

Frulliamo l’anguria e filtriamola. Facciamola scaldare leggermente e mettiamo la vodka e le foglie di basilico in infusione. Lasciamo raffreddare, mettiamo negli stampini per ghiaccioli, avendo cura di non arrivare fino al bordo e mettiamo in freezer per 30 minuti.

Nel frattempo, frulliamo il kiwi insieme allo zucchero. Mettiamo la purea negli stampini insieme all’anguria che, nel frattempo, si sarà leggermente solidificata. Riponiamo in freezer per almeno 3 ore. Sentirete che delizia.

Ecco, quindi, come preparare dei buonissimi ghiaccioli dai gusti particolari per adulti e bambini.