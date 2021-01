Ci sono dei prodotti che madre natura ci ha donato e sono veri e propri alleati della nostra salute. Molti di questi, anche decisamente economici, sono in grado non solo di curare, ma anche di prevenire i malanni di stagione. Ecco perché bere acqua e cipolla tutti i giorni fa così bene all’organismo, soprattutto in questo periodo dell’anno. E, non ci riferiamo solo all’inverno, ma anche a questo maledetto momento particolare della nostra vita. Vediamo assieme ai nostri Esperti come preparare questo rimedio semplicissimo e a cosa serve.

I nutrienti della cipolla

Non tutti sanno che la cipolla, oltre a essere uno splendido insaporitore dei nostri piatti, è anche uno degli ortaggi più completi di nutrienti. Tra i più importanti segnaliamo infatti:

la vitamina B e la C;

il calcio;

il fosforo;

il potassio;

l’acido folico.

Nei tempi antichi, senza medicine e farmacie, la cipolla, per le sue proprietà antinfiammatorie e depurative era considerata alla stregua di un rimedio tuttofare.

Come influisce sui nostri reni

Uno dei rimedi naturali meno conosciuti, ma più potenti che vede coinvolta la cipolla, è quello diuretico. Ecco perché bere acqua e cipolla tutti i giorni fa così bene all’organismo, preservando la salute dei nostri reni. Di cui spesso ci dimentichiamo, dando precedenza ad altri organi del nostro corpo.

La preparazione

La preparazione dell’acqua e cipolla è davvero semplice: basterà affettare a spicchi molto sottili una cipolla, lasciandola riposare in un bicchiere d’acqua per mezza giornata. Al mattino, a stomaco vuoto, beviamo il nostro preparato. Sarà a tutti gli effetti un vero e proprio spazzino per reni, fegato e sangue. Questa preparazione, in passato, aveva la valenza di sostituire gli antibiotici, non ancora inventati.

Un decotto straordinario

Ma la possibilità di utilizzare la cipolla come infuso benefico per il nostro organismo non finisce qua. Unendola, infatti, al prezzemolo e al limone, prepareremo uno straordinario decotto drenante. Prendiamo una pentola e mettiamola bollire con due litri d’acqua. Inseriamo al suo interno un paio di cipolle, di qualsiasi tipo, del prezzemolo e il succo di un paio di limoni. Per migliorarne l’effetto, tagliamo le cipolle a fettine. A bollitura ultimata, lasciamo riposare per circa un’ora e mezza, filtriamo e versiamo in una caraffa o in una bottiglia. Consumiamo il decotto possibilmente durante la stessa giornata. Nel caso in cui però, stiamo assumendo delle medicine, o stiamo facendo dei trattamenti per i reni, consultiamo il nostro medico di base.

Approfondimento

Abbassare la glicemia con il pomodoro è davvero possibile