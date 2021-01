La pietanza che vogliamo presentare oggi è un antipasto che fa bene alla salute e alla linea. Stiamo parlando di una torta salata a base di fiocchi d’avena e verdure. I fiocchi d’avena sono ricchi di proteine, fibre ed acido linoleico che serve a ridurre i depositi di grasso nell’organismo, nonché ad aumentare l’azione del nostro sistema immunitario. Questa torta salata può essere servita e consumata così, oppure accompagnata da affettati leggeri come bresaola o marzo affumicato, o anche da formaggi freschi. Vediamo come si prepara l’antipasto vegetariano e salutistico che aiuta a mantenersi in linea.

Ingredienti per la torta salata

400 gr. di fiocchi di avena;

300 ml. di latte parzialmente scremato;

60 ml. di olio evo;

2 uova medie;

70 gr. di pomodori secchi;

100 gr. di zucchine;

100 gr. di zucca;

5 gr. di sale;

pepe bianco q.b.;

erba cipollina q.b.;

10 gr. di sesamo nero;

50 gr. di parmigiano grattugiato.

Preparazione

Accendere il forno a 180 gradi ventilato. Mettere in una ciotola capiente i fiocchi d’avena: nel caso non siano graditi interi, è possibile frullarli e ridurli in farina. Dopodiché, aggiungere il latte parzialmente scremato, l’olio extravergine d’oliva e le uova. Amalgamare per bene per permettere ai fiocchi d’avena di gonfiare (nel caso li si abbia lasciati interi). Il composto dovrà risultare umido. Tagliare a pezzetti i pomodori secchi ed aggiungerli al composto. Grattugiare le zucchine e la zucca ed aggiungerle al resto. Mescolare per bene e unire il sale, il pepe bianco e l’erba cipollina tritata. Unire ancora, infine, il sesamo nero e un po’ di parmigiano grattugiato.

Foderare con della carta da forno una teglia con cerniera. Versare al suo interno il composto e livellare aiutandosi con una spatolina. Infornare per circa 20-25 minuti, controllando di tanto in tanto la cottura. Una volta pronta, sfornare e lasciare intiepidire l’antipasto vegetariano e salutistico che aiuta a mantenersi in linea.

