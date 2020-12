Sia per chi festeggia il Natale in famiglia, sia per chi lo passerà in compagnia di amici, è importante sfoggiare uno stile adatto all’occasione. Unghie ben curate sono una componente indispensabile per uno stile impeccabile.

Qui di seguito daremo 5 idee facili da realizzare e dal risultato assicurato per avere una manicure in perfetto stile natalizio.

Idee semplici ma originali per una manicure natalizia da sfoggiare sotto l’albero

Manicure in tinta unita: semplice e classica la manicure a tinta unita è sempre il massimo dell’eleganza. Certamente i colori più consigliati sono il rosso e l’oro, ma perché non osare con uno smalto verde brillante o un nero lucido? Il consiglio per rendere questa manicure casalinga più splendente e duratura è di utilizzare un top coat effetto semi-permanente. Le unghie sembreranno fresche di estetista e dureranno a lungo.

Manicure effetto matt: se alla manicure tinta unita si abbina un coat matt, si avranno unghie all’ultima moda. Perfette per il periodo invernale, renderanno la manicure raffinata ed originale.

Manicure effetto maglioncino: di questa manicure abbiamo già parlato e pensiamo che sia il trend del Natale 2020 e il modo migliore per sfoggiare uno stile alla moda e unico. Con pochi materiali possiamo realizzare qualcosa di elegante ed originale.

Glitter: Natale è la festa del glitter e della porporina per eccellenza. Tra festoni colorati e torte adornate di glitter commestibili, i brillantini e le paillettes sono sempre i benvenuti. Possiamo scegliere un classico smalto glitterato oppure applicare glitter in un secondo momento per avere un effetto 3D d’impatto.

Nail art: se siamo delle esperte della manicure possiamo cimentarci in una nail art più complessa. In questo caso sicuramente i disegni più alla moda sono i fiocchi di neve, le renne, gli alberelli e le decorazioni natalizie, sino ad arrivare a delle vere e proprie creazioni tridimensionali.

