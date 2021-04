L’Italia continua ad essere in zona rossa o arancione e in tutto il paese i centri estetici sono ancora chiusi.

Se siamo appassionate dalla manicure dell’estetista possiamo rimediare facendoci le unghie da sole. Come abbiamo già visto possiamo realizzare una manicure tipo semipermanente in casa nostra grazie ad un piccolo segreto. Oggi però vogliamo parlare della cura delle mani a tutto tondo e spiegheremo come ottenere una manicure perfetta in casa grazie ad un ortaggio che nessuno immagina.

Ecco perché tenere l’acqua di cottura

Tra i tanti trucchi che ci sono per riutilizzare l’acqua di cottura oggi ne sveleremo uno veramente inaspettato.

L’amido è una delle sostanze presenti in cucina perfette per la cura della pelle, per le sue proprietà lenitive e ammorbidenti in grado di ammorbidire i calli più spessi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli alimenti che contengono più amido sono sicuramente le patate e la pasta. L’amido è quella sostanza bianca e densa che si forma quando bolliamo le patate, il riso o la pasta.

È proprio per questo che non dobbiamo più buttare l’acqua di bollitura delle patate quando le cuciniamo. Questa acqua è ricchissima dell’amido che le patate rilasciano durante la cottura.

Manicure perfetta in casa grazie ad un ortaggio che nessuno immagina

Ora che abbiamo la nostra acqua di bollitura possiamo utilizzarla per una manicure degna di un centro estetico. Dovremo procedere a degli impacchi ponendo le mani dentro all’acqua, possibilmente tiepida. Possiamo immergere le mani per venti minuti e realizzeremo subito l’effetto ammorbidente di questa sostanza.

Le nostre mani saranno morbidissime e delicate, come se avessimo fatto impacchi di paraffina o se avessimo applicato una costosa crema idratante.

Ora possiamo procedere alla nostra manicure, rimuovere le pellicine, accorciare le unghie e stendere lo smalto come siamo abituate.

Abbiamo visto come con un oggetto di recupero e a costo zero abbiamo realizzato una efficacissima manicure fatta in casa.