Molti di noi hanno paura di invecchiare e fanno quel che possono per frenare lo sviluppo dei segni dell’età. Per combatterli spendiamo centinaia di euro in creme antietà e antirughe. Spesso però dimentichiamo di idratare e proteggere un’area del corpo di fondamentale importanza. Soprattutto nella bella stagione, infatti, dobbiamo prendercene cura.

Attenzione al sole

Dobbiamo quindi fare attenzione all’area del corpo che dimentichiamo sempre di proteggere e che tradisce la nostra vera età: il décolleté. Le rughe che più temiamo sono quelle del viso. Per questa ragione non usciamo mai di casa senza aver applicato la crema solare e non andiamo a dormire senza aver idratato il viso. Come spiegato in un precedente articolo, molti si dimenticano però di altre aree importanti come il collo.

Sebbene anche il collo possa tradire la nostra età, il décolleté è ancora più sensibile e vittima dei segni del sole e del tempo. La causa sta proprio nella sua posizione. Il nostro décolleté non è mai completamente verticale. È infatti solitamente leggermente inclinato verso l’alto a causa della posizione della cassa toracica. Questo è vero soprattutto per le donne più formose. Ciò rende però quest’area vittima dei raggi del sole che la colpiscono in modo diretto senza ostacoli od ombre.

Come prendersene cura

Chi vuole fare attenzione all’area del corpo che dimentichiamo sempre di proteggere e che tradisce la nostra vera età deve dedicare anche al décolleté la stessa cura dedicata al viso. È quindi importantissimo idratare a fondo questa parte del corpo per evitare che la pelle sia secca.

Prima di uscire, in qualsiasi stagione, se il décolleté è esposto è inoltre importante applicare della crema solare. Anche in inverno, infatti, i raggi del sole colpiscono la nostra pelle e ne velocizzano l’invecchiamento. Se all’inizio forse sarà difficile, dopo qualche giorno prenderci cura del nostro décolleté diventerà un’abitudine semplice e una coccola quotidiana contro i segni del tempo!