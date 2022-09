Quando arriviamo alla sera capita spesso di non aver dedicato neanche un momento per pensare a cosa mangiare a cena. Per molti questo vuol dire trovarsi senza idee e con solo pochi ingredienti a disposizione. Spesso si è anche stanchi, per cui la voglia di mettersi ai fornelli pertanto tempo è molto poca. Per questo motivo fa comodo avere qualche asso nella manica, una breve lista di ricette semplici e veloci da realizzare per cena.

Dal momento che generalmente ci metteremo a dormire di lì a poco, sarebbe meglio non mangiare troppo pesante, ad esempio cucinando un piatto di pasta. Ecco perché in questa lista ci concentriamo sui secondi, a base di carne, pesce o formaggi.

Ecco 3 secondi piatti da cucinare la sera in pochi minuti

Se abbiamo a disposizione delle fettine di carne spesso ci limitiamo a rosolarle in padella per pochi minuti, al massimo con un’insalata di contorno. Bene, potremmo fare sostanzialmente la stessa cosa, ma con un semplice tocco in più che renderà il pasto più soddisfacente. Possiamo infatti preparare la carne alla pizzaiola. Gli unici ingredienti in più che dobbiamo utilizzare sono un po’ di farina e della passata di pomodoro.

Infatti, non dovremmo fare altro che coprire le fettine di farina e rosolarle in padella per pochi secondi da entrambi i lati, per poi abbassare la fiamma e aggiungere la passata di pomodoro. Per aggiungere un po’ di gusto, potremmo completare l’opera con una manciata di origano.

Un altro piatto perfetto per una cena veloce ma gustosa si ispira alla tradizione greca, ma utilizza ingredienti che tutti abbiamo a disposizione. Ci servirà un panetto di feta, pomodori, olive taggiasche e basilico. Mettiamo il tutto in una terrina, tenendo intero il formaggio. Poi copriamo con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Inseriamo la feta in forno per 20 minuti a 200°C e sforniamo. Avremo ottenuto un formaggio saporito e cremoso da mangiare così com’è o spalmare su una bruschetta.

Se invece preferiamo il pesce, possiamo optare per la terza ricetta.

Pesce in padella

Possiamo realizzare tante ricette di pesce in pochi minuti sfruttando la padella. Ad esempio, potremmo avere a disposizione un filetto di salmone, che potrebbe trasformarsi nella cena perfetta. Dal momento che siamo ormai in autunno scegliere i funghi potrebbe essere la scelta migliore.

Scaldiamo dell’olio in padella insieme a dell’aglio in camicia. Rimuoviamo l’aglio e mettiamo il salmone dalla parte della pelle, che avremo leggermente inciso. In una parte della padella inseriamo anche i funghi, che dovremmo girare più spesso rispetto al salmone. Quando sia il pesce che i funghi saranno dorati da entrambe le parti, serviamo tutto ancora caldo.

Quindi, ecco 3 secondi piatti da cucinare la sera velocemente.

Lettura consigliata

Come preparare la marmellata di fichi velocemente e senza errori