Per molte donne, delle mani curate sono lo specchio della propria personalità e modo di essere. A pensarci bene, in effetti, potremmo capire molto dello stile di una donna semplicemente osservando le unghie. Ecco perché in tante a tutte le età non possono fare a meno di curare ed innovare il proprio look anche attraverso nuovi colori da sfoggiare per mani eleganti e sofisticate.

Per questo abbiamo deciso di anticipare quali sono le mode per la manicure invernale in corso e quali spopoleranno il prossimo. Infatti per mani belle da fare invidia con questi smalti di tendenza per l’inverno che spaccheranno nel 2022.

Un classico intramontabile

Coco Chanel affermava che la moda passa ma lo stile resta ed è per questo che tra le tante scelte sia ancora così di tendenza il rosso. Le tonalità su cui orientarci però saranno il rosso sgargiante, magari con unghie in gel, o toni dark. In particolare per questi ultimi però saranno quelli che più saranno indossati nel prossimo inverno. Zoya fa la sua proposta in un elegante burgundy per mani alla moda ma sempre ed indiscutibilmente eleganti.

Il colore dell’anno nuovo

Se già nel 2021 aveva dato qualche avvisaglia, è ormai confermato che il colore del 2022 sarà il viola in tutte le sue sfumature. Se già infatti ne abbiamo avuto qualche assaggio sulle passerelle con i vestiti, presto lo vedremo tingere le unghie delle star.

O.P.I, ad esempio ne fa una proposta un tono chiaro tendente al lilla, mentre ancora una volta Zoya offre un finish cremoso su sfumature prugna.

Mani belle da fare invidia con questi smalti di tendenza per l’inverno che spaccheranno nel 2022

Altro colore immancabile per un inverno al passo con le tendenze è il greige. Questo colore è il perfetto incrocio tra grigio e beige, che già in passato era stato utilizzato da stilisti del calibro di Giorgio Armani. Oggi, invece, potremo sfoggiare questo elegante tono tendente al tortora sulle nostre unghie per una manicure davvero alla moda.

Per chi ha voglia di brillare

Chi cerca il modo di essere sempre sgargiante ma non dimenticando mai il buon gusto gli smalti metallizzati sono la soluzione. In questo caso infatti a dare risalto alle mani non saranno i colori quanto i giochi di luce creati dallo smalto.

