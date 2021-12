In ogni parte d’Italia la cucina etnica ha preso prepotentemente piede negli ultimi anni. Essa ha trovato un posto d’onore tra la pasta, la pizza e tutto quello che di buono abbiamo inventato. Non esiste ormai città dove non poter trovare una cucina cinese, messicana, indiana o giapponese.

Proprio quest’ultima ha davvero avuto un’autentica esplosione di consensi negli ultimi periodi, portando il sushi tra i piatti più amati. Senza dimenticare che, con l’avvento del Covid e le conseguenti restrizioni, sono aumentate le consegne a domicilio. Questo ha portato gli italiani, costretti in casa, a sperimentare, incuriositi, nuovi ristoranti, nuovi sapori e nuove cucine esotiche.

Con questa voglia di multiculturalità e fusione tra cucine sarebbe bello poter preparare piatti tradizionalmente non italiani. È oggettivo che per gustare dell’ottimo sushi non bisogna spendere per forza una fortuna in un ristorante.

È altrettanto vero che la soddisfazione è enorme se questo piatto giapponese lo prepariamo nella nostra cucina di casa, stupendo tutti. Per preparare un ottimo sushi fatto in casa basta seguire questa semplice ricetta con pochi ingredienti.

3 suggerimenti prima di iniziare

Se è la prima volta che ci accingiamo a preparare il sushi è possibile ottenere ottimi risultati anche con ingredienti non propriamente nipponici. Il riso, ad esempio, può essere utilizzato l’italianissimo Ribe, facilmente reperibile in molti negozi. Anche l’aceto di riso, onnipresente in queste preparazioni, può essere sostituito, senza troppa differenza, da quello di mele.

Menzione a parte per il pesce: deve essere abbattuto a non meno di -20 gradi nel freezer per almeno 4 giorni.

Ingredienti:

350 gr di riso apposito per sushi;

600 ml di acqua;

150 gr di salmone fresco abbattuto;

1 avocado;

100 ml di aceto di riso;

50 gr di zucchero;

5 gr di sale;

foglie di alga nori q.b.;

semi di sesamo q.b.;

salsa di soia e wasabi q.b.

Procedimento base

Per cominciare è necessario sciacquare il riso più volte per togliere quasi del tutto l’amido. Questo permetterà di mantenere i chicchi ben distinti senza renderli poltiglia. Mettere il riso in un pentolino e coprirlo di acqua; mettere il coperchio e cuocere il riso a fiamma alta. Appena comincia a bollire, abbassare la fiamma e continuare a cuocere per altri 8 minuti senza mai alzare il coperchio.

Nel frattempo bisogna sciogliere in un pentolino lo zucchero e il sale nell’aceto di riso.

Appena il riso è cotto, scolarlo e stenderlo su una spianatoia in legno. Versarci sopra il liquido ottenuto con l’aceto di riso e mescolarlo delicatamente per insaporire il tutto. Compattarlo e coprirlo, poi, con un panno umido lasciandolo da parte.

Mentre il riso è a riposo pulire il salmone eliminando tutte le spine e creando delle striscioline lunghe e sufficientemente spesse. Stessa cosa va fatta con l’avocado. Per comporre il nostro sushi servirà una ciotolina con dell’acqua e aceto di riso con la quale bagnarsi le mani. In questo modo il riso non si appiccicherà alle mani durante la composizione.

Non resta che preparare il nostro sushi.

Rotolini con foglia di alga nori esterna (hosomaki)

Procedimento base. Posizionare i fogli di alga nori sul piano di lavoro, coprirli con del riso compattato mettendo al centro il nostro ingrediente scelto. In aggiunta un po’di wasabi (pochissimo) non guasta. Arrotolare bene con la stuoietta di bambù per creare i rotolini.

Polpette di riso coperte da una fettina di pesce (nigiri)

Procedimento base. Creare poi delle palline di riso più o meno ovali e metterle sopra all’ingrediente scelto, facendo un po’ di pressione con la mano. Ad esempio un filetto di salmone si ricava ripulendo bene da tutte le lische il pesce (fresco) e tagliare dei listelli non troppo fini.

Rotolini con riso esterno (uramaki)

Procedimento base. La stuoietta di bambù apposita deve essere rivestita con della pellicola trasparente mettendo sopra un foglio di alga nori. Ricoprire il tutto con il riso e rigirarlo in modo da avere l’alga nori al di sopra. Aggiungere il pesce a piacere con dell’avocado tutto fatto a pezzetti. Arrotolare sempre con la stuoietta, aggiungere (a piacimento) del sesamo e tagliare ricavando i rotolini.