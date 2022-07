Il pesce è un piatto che piace a molti. Sulle tavole estive iniziano a comparire pregiati esemplari di stagione, come orate e naselli. E anche molluschi molto conosciuti come le cozze. Che finiscono nel sugo o si preparano con l’impepata. Tra tutti questi pesci gustosi, ce ne sono alcuni che, forse, vengono poco considerati. Ma che, in realtà, potrebbero non solo apportare un gusto diverso ai piatti a pranzo. Ma anche benefici insospettabili all’organismo.

L’acciuga

Sono le acciughe i pesci che potrebbero apportare dei vantaggi molto particolari all’organismo. Si tratta di esemplari con alto contenuto di acqua e ricchi di minerali come il potassio. Le acciughe sarebbero inoltre un’ottima fonte proteica di qualità. E di acidi grassi come gli Omega 3. Queste sostanze sarebbero delle alleate in particolare della salute delle arterie e del cuore. Perché potrebbero aiutare la prevenzione delle malattie cardiovascolari e a ridurre i livelli nel sangue di colesterolo LDL.

Inserire l’acciuga nella dieta e mangiare questo pesce di stagione come antipasto, ad esempio, permetterebbe quindi di ottenere degli importanti vantaggi per la salute dell’organismo. Certo, questo andrebbe fatto sempre previo consiglio di uno specialista della nutrizione. E sempre secondo le proprie esigenze di salute personali. Vorremmo comunque fornire delle indicazioni a riguardo di alcuni modi di inserire le acciughe a tavola.

Mangiare questo pesce di stagione a tavola aiuterebbe cuore e arterie

Potremmo provare ad assumere le acciughe una volta a tavola magari realizzando un semplice antipasto. Come dei crostini di pane tostato con pomodoro, acciughe e olive nere. Basteranno una decina di acciughe ben pulite e prive di lisca. Si dovrà prima tostare il pane nel forno, quindi adagiarvi sopra un’acciuga, con dei pezzetti di pomodoro, precedentemente ben lavato. Aggiungeremo ancora una goccia di olio extravergine di oliva e un’oliva nera. E l’antipasto, in poco tempo, sarà pronto.

Potremo anche provare a realizzare un secondo con le acciughe. Per esempio delle gustose polpette. Basterà pulire bene le acciughe togliendo lisca, coda e testa. Si dovrà tritarle in un mixer con pomodorini a pezzetti e un po’ di prezzemolo. Si aggiungerà del pangrattato per dare più consistenza al composto, quindi si formeranno delle palline da passare nell’uovo e nella farina. Che si cuoceranno poi in padella con l’olio di semi e diventeranno gustose polpette.

