Luglio e agosto: tempo di ferie, spensieratezza e grandi viaggi. È questo infatti il periodo in cui moltissime persone decidono di andare via utilizzando il mezzo più comodo e veloce di tutti: l’aereo. Questo però, come tutto, ha i suoi svantaggi. Infatti spesso quando si opta per il low cost ci sono tantissimi costi addizionali da sostenere, fra cui quello per la valigia. Per questo motivo oggi spieghiamo come partire con lo zaino in modo da non dover spendere soldi inutili nell’acquisto di ulteriori bagagli grazie a questo trucco. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo fare per effettuare questa operazione nel modo più corretto.

Le regole d’oro su questo tipo di voli

Questo genere di tratte possono essere acquistate in due modi, con la meta o senza meta. Infatti se si sceglie la prima opzione, quella più classica, è bene tenere a mente un paio di accorgimenti in modo da spendere meno. Ci sono infatti dei giorni precisi e delle ore più o meno adatte in cui effettuare questo genere di transazioni. Invece si può anche andare nei posti meno costosi selezionando il proprio aeroporto di partenza e scegliendo come punto di arrivo la dicitura “ovunque”. Verranno infatti mostrati i collegamenti per alcune città a partire da pochi euro fino ad arrivare a delle fasce di prezzo di massimo 50. Si può poi tramite un comodo calendario provare diverse combinazioni per modulare a proprio piacimento l’andata e il ritorno.

Come partire con lo zaino per risparmiare su bagaglio a mano e valigie

Una volta che si è finalizzato tutto è bene organizzarsi in modo da non dover avere degli esborsi in più. Quindi, oltre a procedere con l’assegnazione casuale del posto, si può portare a bordo uno zaino o una sacca. Qualunque sia la scelta consigliamo di propendere per dei materiali leggeri e deformabili in modo da riuscire a farlo stare nell’apposita sagoma rigida nel momento in cui lo misurano. Nel momento della preparazione invece è molto utile ridurre tutti vestiti in dei salsicciotti. Basta infatti stendere su una superficie piana un outfit completo di pantaloni, mutande, maglia e calzini e poi arrotolarlo. In questo modo si risparmierà tantissimo spazio e si avrà tutto a portata di mano. Se si hanno dei capi più importanti si possono tranquillamente indossare all’aeroporto magari legandoli in vita.

