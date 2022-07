Siamo in un periodo abbastanza denso dal punto di vista astrologico. Il cielo infatti ogni due per tre cambia le proprie posizioni portando a dei cambiamenti spesso repentini e inaspettati. Però prossimamente si assisterà a dei movimenti anche parecchio lenti che potranno veramente determinare le sorti di alcune persone. Oggi parliamo nel dettaglio di uno di questi che risulta veramente particolare. Infatti da agosto a marzo Marte elargirà a questi fortunati dello zodiaco delle belle sorprese, anche se in alcuni periodi ci sarà da fare particolare attenzione. Scopriamo insieme quali sono i nativi baciati dalla dea bendata e come si manifesterà questo transito veramente particolare.

Il motivo che giustifica una permanenza così lunga

Stiamo parlando del passaggio di Marte in Gemelli che avverrà il 20 di agosto 2022 e si protrarrà fino al 23 di marzo del 2023. Generalmente questo pianeta è considerato abbastanza veloce dato che il suo moto dura all’incirca quaranta giorni in ogni segno. Questo tempo lungo è giustificato dal processo di retrogradazione, ovvero dall’illusione ottica che fa sembrare dalla Terra che l’astro torni indietro. Quando si hanno questi movimenti all’incontrario le potenzialità rappresentate da esso risultano inibite e confusionarie, come succede nel caso del tanto temuto Mercurio retrogrado. In questo caso nei periodi di moto inverso, precisamente dal 31 di ottobre al 13 di gennaio, si avranno quindi delle energie confuse e difficili da imbrigliare soprattutto per quanto riguarda la gestione della rabbia e delle proprie forze personali.

Da agosto a marzo Marte donerà fortuna e gioia a questi segni zodiacali

Però nonostante tutto ci sono comunque dei segni che vengono in un qualche modo favoriti da questa posizione. In primis ci sono Vergine e Gemelli, i mercuriali. Questi potranno vantare un’ottima parlantina, utile soprattutto per gli affari e per rimpinguare le proprie casse. Sono quindi favoriti accordi con nuove città e spostamenti in ambito lavorativo e il consiglio è quello di essere più fluidi e adattabili possibile all’interno delle trattative. Nel periodo di moto retrogrado però anche questi due segni devono prestare particolare attenzione. Infatti è meglio tenere a freno la lingua che, come dice il proverbio, in certe occasioni può ferire di più rispetto alla spada. Avere una vena di irruenza verbale infatti può portare a sfumare tutto ciò che si è costruito di buono.

