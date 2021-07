Uno degli alimenti preferiti dalla maggior parte delle persone è il cioccolato. Raramente troviamo qualcuno a cui non piaccia e siamo dispiaciuti quando ci dicono che fa male. In realtà come tutte le cose, il cioccolato fa male se consumato in quantità eccessive.

Scegliendo la giusta varietà e in dosi equilibrate, possiamo tranquillamente mangiare cioccolato perché aiuta a potenziare le attività del nostro cervello.

Lo studio che rivela come il cioccolato aumenti le nostre performance cerebrali

Ebbene sì questa notizia è meravigliosa per tutti gli amanti del cioccolato. Secondo lo studio pubblicato sullo Scientific Reports, mangiare questo alimento delizioso aiuta a potenziare le attività del nostro cervello. Infatti, le persone sottoposte all’esperienza di consumare cacao avevano sviluppato più capacità cognitive rispetto ad altre. 14 persone su 18 avevano notato un miglioramento nello svolgimento e nella riuscita di test molto complessi.

Lo stesso effetto dovuto ai flavonoidi si può ricavare da frutta e verdura ricche di queste sostanze. Quest’affermazione è riportata da Catarina Renderio, ricercatrice in Scienze della Nutrizione all’Università di Birmingham, promotrice dello studio sugli effetti dei flavonoidi di cacao.

I risultati dello studio mostrano che dopo aver assunto cioccolato, questo aumenta il tasso di ossigeno nel cervello, il quale diventa capace di eliminare più biossido di carbonio.

Adesso che sappiamo come il cioccolato mangiato in giuste quantità sia utile a potenziare il nostro cervello, vediamo anche gli altri effetti positivi.

Il cioccolato nero di cui si parla nello studio contiene molte sostanze nutritive. Una barretta da 100 g contiene un’alta percentuale di ferro, fibre, magnesio e manganese. Inoltre contiene anche potassio, zinco e selenio ed è ricco di antiossidanti come riportato su Science Daily.

Secondo un altro studio del 2015 della Penn State University il cioccolato nero migliora la salute del cuore e della circolazione. Un altro motivo in più per consumare con piacere un alimento buonissimo e che fa bene alla nostra salute.