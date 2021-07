L’esercizio fisico è uno dei più grandi regali che possiamo fare al nostro organismo, sia per quanto riguarda la mente che il corpo. Ciò che affascina di tutto questo poi è che i vantaggi di una tale abitudine non sono relegati ad una particolare fase della vita, anzi. Infatti, in termini di salute, i benefici più importanti e fondamentali li notiamo soprattutto in età avanzata.

L’importanza dell’equilibrio

Soprattutto durante i mesi che abbiamo passato, caratterizzati da chiusure e obblighi, ci siamo tutti resi maggiormente conto di quanto restare attivi a livello motorio sia a dir poco fondamentale. Eppure, dobbiamo fare attenzione a non esagerare. Soprattutto se abbiamo già diversi anni alle spalle. Come in tutte le cose della vita, infatti, bisogna trovare un equilibrio.

Ecco quante volte allenarsi superati i quarant’anni per scongiurare il temibile invecchiamento da stress

Per quanto possa essere una cosa non nota a tanti, infatti, esiste una condizione di stress che si crea anche a causa di un eccessivo allenamento. Capita spesso a molte persone di farsi trascinare dagli aspetti positivi dell’esercizio e di non considerare correttamente i tempi di recupero e di riposo. Tutto questo ha conseguenze controproducenti, sia a livello della salute della pelle che dell’umore. Bene, per questo motivo, ecco quante volte allenarsi superati i quarant’anni per scongiurare il temibile invecchiamento da stress. Ovviamente, non esiste una linea guida comune, in quanto bisogna considerare l’età, la resistenza fisica e l’esperienza di allenamento.

Parlando, però, di una persona che ha superato la soglia dei quaranta e inizia ad avere dimestichezza con lo sport, suggeriamo di fare attenzione a non superare le quattro sessioni settimanali. Non andando, però, oltre l’ora di allenamento per ogni sessione. Lo sport migliore sicuramente si rivela essere la camminata veloce, la corsa leggera o il nuoto.

Il segreto risiede nell’ascoltare il proprio corpo, sarà il solo modo per capire quanti e quali limiti ci sono. Portarlo allo sfinimento o a sforzi eccessivi ci potrebbe causare brutte sorprese, quali stress e segni di invecchiamento precoce sulla pelle. Oltre a inibire tutti i benefici e i vantaggi raggiunti fino a quel momento.