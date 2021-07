Ci troviamo a tutti gli effetti nel pieno dell’estate. Sono quindi ormai diverse settimane che molte persone, appena possono, si riversano sulle spiagge per prendere il sole. Effettivamente, oltre al piacere di fare un bagno e a quello di prendere una granita sotto al chiosco, per tanti ciò che affascina veramente della spiaggia è un cosa in particolare. Ovvero la possibilità di abbronzarsi.

Il colore della bellezza

Per tante persone sdraiarsi sul lettino e lasciare che la luce del sole abbronzi la pelle non è un qualcosa da prendere poco sul serio. Il desiderio di vedersi addosso la tintarella, infatti, per alcuni è così forte che li spinge a a stare al sole anche per tante ore di fila. D’altronde, una pelle abbronzata e colorata non potrà che risultare più bella. Per questo motivo, facendo sempre attenzione a non bruciarsi e a ricordarsi di proteggersi sempre con la crema, oggi vogliamo dare un suggerimento che in molti ancora non conoscono.

Abbronzatura assicurata fino a fine estate inserendo nella dieta questa spezia fenomenale

Che il cibo e la dieta abbiano un ruolo importante nella capacità della nostra pelle di trattenere o meno l’abbronzatura non è una novità. Non a caso, in questo articolo, avevamo già parlato di un alimento benefico in questo senso e quindi in grado di aiutare la pelle ad abbronzarsi più rapidamente. Oggi vogliamo continuare su questo argomento, svelando un condimento che, grazie a delle proprietà che vedremo, si rivela utilissimo per mantenere a lungo la tintarella. Infatti, abbronzatura assicurata fino a fine estate inserendo nella dieta questa spezia fenomenale. Parliamo della curcuma. Ebbene sì, grazie ad un’altissima concentrazione di curcumina, questa spezia si rivela fondamentale per raggiungere questo scopo.

Come possiamo vedere da questo studio infatti, la curcuma non solo protegge la pelle dalla pericolosità dei raggi solari e dei radicali liberi, ma stimola anche la produzione di melanina, portando il corpo a raggiungere un livello di abbronzatura soddisfacente più rapidamente. Oltre a permettergli di trattenerla a lungo. Ovviamente, questa spezia non potrà in nessun modo sostituirsi alle creme solari, uniche in grado di proteggere dai pericoli del sole. Tuttavia, si rivelerà un ottimo alleato della nostra pelle, soprattutto durante questa stagione.

Dunque, a meno che il nostro medico non ci dia pareri discordanti, il consiglio è quello di inserire questa ottima spezia nella dieta. I risultati non deluderanno.