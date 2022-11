Mangiare mandarini avrebbe un particolare effetto sul nostro colesterolo ma solo in pochi lo sanno

Quando mangiamo un alimento, spesso non ci chiediamo a quali cose faccia bene. Lo mangiamo solo per il gusto di farlo, perché ci piace, tutto qui.

In realtà potrebbe essere interessante scoprire quali sono i benefici che potrebbero derivare da un determinato alimento. Nel caso del mandarino, infatti, lo è. Anche se molte persone non lo sanno, infatti, il mandarino apporterebbe benefici degni di nota al nostro organismo.

Compare sui banchi della frutta al supermercato nelle stagioni più fredde dell’anno, insieme a tutti gli altri agrumi. Ciò che è risaputo, infatti, è che gli agrumi aiuterebbero a rinforzare le difese immunitarie.

In particolare mangiare un determinato numero di arance e mandarini al giorno ci aiuterebbe a rafforzare il nostro sistema immunitario, ma non solo.

Vediamo, quindi, più nel dettaglio quali sarebbero i reali benefici che apporterebbero questi piccoli agrumi al nostro organismo.

Mangiare mandarini avrebbe un particolare beneficio poiché contrasterebbe il colesterolo e non solo

Nei mesi che vanno da novembre fino a febbraio, il mandarino è uno dei frutti che campeggia sulle nostre tavole. È divertente da mangiare, ed è anche pratico da portare in giro, perché basta sbucciarlo per poterlo gustare.

Per poter parlare dei grandi benefici che deriverebbero dal mandarino, non potremmo che partire dal suo grande contenuto di vitamina C. Questo nutriente, in particolare, avrebbe un’azione antiossidante, grazie a cui contrasterebbe i danni dei radicali liberi sull’organismo.

Effetti benefici anche sul colesterolo

Ciò che, però, è meno nota, è la capacità che avrebbe il mandarino di favorire il benessere del nostro sistema cardiocircolatorio. In particolare, i componenti di questo frutto, così come quelli di alcuni ortaggi di stagione, ci aiuterebbero a contrastare l’ossidazione del colesterolo. Questo, infatti, è un fattore dal grande livello di rischio, che potrebbe causare la formazione di placche aterosclerotiche. Ecco, quindi, perché mangiare mandarini avrebbe un particolare effetto positivo sul nostro corpo.

Un morbidissimo plumcake al mandarino

Oltre ad essere buonissimo se mangiato al naturale, il mandarino è un ottimo ingrediente per le nostre ricette dolci. Ecco quali ingredienti ci serviranno per preparare un plumcake perfetto per la colazione e la merenda:

250 g di farina 00;

150 ml di olio di semi di arachidi;

3 uova;

150 g di zucchero bianco;

1 bustina di lievito per dolci;

50 g di polvere di cannella;

200 ml di succo di mandarini.

In una ciotola romperemo le uova, e poi inizieremo a frullarle con una frusta elettrica. Aggiungiamo successivamente l’olio e poi lo zucchero, e continuiamo a frullare.

Versiamo nel composto anche la cannella, quindi la farina setacciata, un po’ per volta. Alla fine trasferiamo nella ciotola anche il lievito e il succo di mandarino. Durante queste fasi, dovremo continuare a frullare il tutto, cercando di creare un composto omogeneo. Versiamo, quindi, il tutto in uno stampo da plumcake, e spolverare sulla sua superficie un po’ di zucchero. A questo punto dovremo inserire il tutto in forno statico già caldo, per 40 minuti a 160 °C.