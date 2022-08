Tra il pranzo e la cena, spesso si è soliti fare una merenda tanto veloce quanto sostanziosa. In questo caso il pasto sbrigativo, per non arrivare poi con una fame da lupi a cena, è spesso rappresentato dalla rosetta. Ovverosia un bel panino imbottito magari con il salame o con il prosciutto. Ma anche con l’aggiunta di formaggio a pasta filata e di un filo di maionese.

Una merenda quindi ricca, gratificante e soprattutto saziante. Ma si tratta di una merenda che, pur tuttavia, può contribuire con relativa facilità a far sforare l’apporto di calorie giornaliero di cui si ha bisogno. Specie se la colazione è stata abbondante, ed il pranzo a base di primo e di secondo piatto. Vediamo infatti perché, nello stesso pasto, abbinare i salumi ai formaggi non rappresenta a livello alimentare la soluzione migliore. Proprio al fine di rispettare, nell’arco della giornata, i principi di una dieta sana, varia ed equilibrata con il giusto apporto di nutrienti.

Mangiare insieme formaggi e salumi potrebbe essere un errore

Nel dettaglio, sul formaggio e sui salumi c’è da dire, prima di tutto, che si tratta di due cibi che forniscono un rilevante apporto di proteine. Ma anche di grassi. Quindi, dentro il panino si vanno a mettere due cibi che non sono di certo magri. Per questo metterli insieme è sbagliato. In altre parole, bene magari mettere il salame nel panino, ma aggiungendo non il formaggio, ma per esempio due foglie di lattuga.

Mentre la rosetta con il formaggio allo stesso modo va bene, ma rinunciando al prosciutto e mettendo invece, sempre per esempio, il pomodoro. In più, il formaggio ed i salumi messi insieme portano a fare il pieno, oltre il dovuto, non solo di proteine e di grassi, ma anche di sale. Ecco perché mangiare insieme formaggi e salumi non va bene.

Quando abbinarli per chi non vuole rinunciarci

In altre parole, un panino con salame e formaggio appesantisce più di quanto si possa pensare. E se a merenda c’è tempo per bruciare le calorie, prima di andare a dormire, l’abbinamento a cena può diventare davvero un mattone.

Ovverosia, mangiare salumi e formaggi a cena potrebbe essere causa di insonnia. Proprio a causa della conseguente pesantezza di stomaco. Questo significa che se in un giorno si vuole abbinare il formaggio ai salumi, allora meglio è farlo sempre a pranzo con un antipasto. Ma sempre senza esagerare troppo con le porzioni.

Lettura consigliata

Oltre ad evitare formaggi e salumi anche questo gesto sarebbe fondamentale per la salute dei reni