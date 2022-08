Denaro e amore, come iniziano agosto Cancro, Leone e Vergine

Il mese di agosto ci regala giorni cruciali in vista del traguardo di fine anno. Da questi giorni caldi e di vacanza dipenderanno i successi che potremmo raccogliere in autunno.

Seminare bene ora significa raccogliere più tardi e, se vogliamo che il raccolto sia ricco, dobbiamo stare attenti. I giorni estivi sono quelli in cui ci si lascia andare, si tira il fiato, ma non per tutti può essere così. Anche se in riserva e con poche energie, molti segni dovranno fare i conti con i movimenti dei Pianeti.

Venere metterà in luce i lati più nascosti del segno del Cancro e i primi giorni di agosto potranno essere caratterizzati da episodi di rabbia che bisognerà controllare.

Una scelta difficile

Per quanto riguarda denaro e amore, da come iniziano agosto Cancro, Leone e Vergine si può intuire facilmente perché quanto prodotto finora ha già portato risultati apprezzabili. Ed è il momento di capire se accelerare oppure prendersi una pausa.

Il segno del Cancro ha avuto la famiglia vicina per tutta la primavera e la sua storia d’amore è ben consolidata. I pochi bassi della vita sentimentale hanno portato liti importanti ma superati. Ci sarà Venere a proteggere il rapporto di coppia, a prescindere dalle incomprensioni passeggere, mentre Mercurio porterà altri giorni favorevoli negli affari.

A un certo punto dovremo decidere cosa fare. Ascoltiamo il nostro fisico e liberiamo la mente. È probabile che ci sia la voglia di spingere ancora con il lavoro, ma la scelta spetta solo a noi.

Molto arrosto e poco fumo

Il segno del Leone ha Venere dalla sua parte all’inizio di agosto. Bisogna approfittare per parlare chiaro con una persona che tiene a noi. Vogliamo goderci l’estate ma i legami ci trattengono. Questi giorni saranno favorevoli per parlare e capire, se vogliamo la libertà prendiamocela al più presto.

Nel mondo degli affari seguiamo Mercurio e non ascoltiamo Urano. A differenza di altri segni che devono continuare a lavorare forte, noi possiamo prenderci una pausa. Gli affari conclusi con il caldo di agosto potrebbero rivelarsi armi a doppio taglio. Mercurio ci aiuterà a fine mese e allora le scelte saranno ponderate e porteranno nuovi guadagni.

Possiamo riposare in attesa di giorni proficui. Lasciamo perdere l’apparenza e andiamo al sodo. Anche se ci piace guardarci allo specchio, ora è arrivato il momento di uscire dal guscio e far vedere cosa abbiamo dentro.

Denaro e amore, come iniziano agosto Cancro, Leone e Vergine

È tutto l’anno che Venere gioca con il segno della Vergine. Occasioni in campo sentimentale che si ripresentano puntualmente come fuochi di paglia. Ci sembra che possa essere la volta buona poi tutto sfuma e si allontana. Diventa un sogno che non si realizza mai.

Non lasciamoci confondere da passioni che sembrano travolgenti e che poi ci deludono. Le crisi vissute quest’anno sono alle spalle. Guardiamo avanti cercando di essere propositivi.

A una vita sentimentale altalenante ha fatto da contraltare la calma piatta sul lavoro. Poche proposte e novità. Ci stiamo chiedendo cosa succede, cosa succederà.

Sul lavoro i comportamenti che hanno portato frutti non devono essere modificati. Continuiamo a credere nel gruppo come fatto durante altri momenti dell’anno.

