Il sushi è uno dei piatti più apprezzati dagli italiani. Questo cibo tipico giapponese è molto apprezzato per la sua delicatezza e la sua particolarità. Questo piatto è delizioso ed ha anche dei benefici per la salute, ma c’è un grande e non trascurabile inconveniente: il prezzo.

Consumare sushi è molto caro: il pesce è una materia prima costosa e per questo motivo se andiamo in un ristorante giapponese e ordiniamo à la carte il prezzo sarà molto alto, potremo arrivare a spendere 50 euro a persona.

Grazie al cielo esiste un trucco che ci permette di mangiare il sushi spendendo poco, anzi pochissimo.

Facciamolo in casa

Se siamo abbastanza coraggiosi e dotati di una buona manualità possiamo lanciarci nell’impresa di realizzare il sushi a casa nostra. Il segreto è usare materie prime di qualità, cuocere il riso nella maniera consona e conoscere i semplici gesti. Basterà comprare il pesce, ricordandosi di verificare che sia stato abbattuto, l’aceto di riso, l’alga nori, la salsa di soia e il riso apposta. Oltre agli ingredienti non dobbiamo dimenticarci di procurarci l’indispensabile stuoia per girare il nostro sushi, il makisu.

Se compriamo queste materie prime online o in un negozio specializzato spenderemo molto di meno che se avessimo ordinato del sushi al ristorante. Ma la spesa si attesterà comunque attorno ai 35-40 euro.

Ma esiste un trucco per spendere ancora meno, molto meno.

Mangiare il sushi spendendo poco, anzi pochissimo

Data la difficoltà nel trovare gli ingredienti per preparare il sushi in commercio i venditori online se ne approfittano e mantengono i prezzi alti. Su internet troviamo i kit comprensivi solo del riso e dell’aceto a 25 euro. Un prezzo effettivamente molto alto che possiamo evitare di spendere seguendo questo consiglio.

Se andremo in un negozio cosiddetto etnico o di alimentazione asiatica troveremo tutti gli ingredienti necessari ad un prezzo di gran lunga inferiore. Questi negozi sono molto ben forniti e hanno spesso materie prime di ottima qualità a buon prezzo. Possiamo comprare le alghe, il riso, la salsa di soia, l’aceto e l’immancabile makisu per preparare sushi per 5-6 persone spendendo meno di 10 euro.

Ora sappiamo in che modo preparare il sushi spendendo poco e utilizzando le materie prime di migliore qualità. Cosa aspettiamo a mettere in pratica questi consigli e cimentarci in questa antica arte culinaria giapponese?