La quinoa e i suoi semi sono uno degli alimenti principali della dieta vegana. Ma dopo aver letto questo articolo molto probabilmente inizieremo a inserirla anche nella nostra alimentazione quotidiana. Alcuni studi scientifici su questa pianta sottolineano le sue incredibili proprietà nella lotta ai tumori al cervello e alle leucemie. Quindi mangiamo questi semi almeno 2 volte a settimana e proteggeremo sangue e cervello.

Le proprietà dei semi di quinoa e i benefici per la salute

La quinoa è una pianta originaria dei Paesi del Sud America ma da qualche anno è arrivata anche negli scaffali dei nostri supermercati. Di questo vegetale possiamo mangiare sia le foglie che i semi. Le prime sono ottime per preparare insalate o contorni. I secondi possono sostituire il riso o i cereali nelle colazioni.

Oltre a essere molto versatile, la quinoa ha eccezionali proprietà nutrizionali. È ricchissima di aminoacidi essenziali per l’organismo e contiene lisina, una sostanza importante per la formazione delle cellule del cervello. Ma non solo.

L’elevato contenuto di flavonoidi ne fanno uno degli antinfiammatori più efficaci presenti in natura. Tra questi spiccano le saponine, particolarmente efficaci nel contrastare i tumori al cervello più aggressivi e alcune forme di leucemia.

Mangiamo questi semi almeno 2 volte a settimana e proteggeremo sangue e cervello: attenzione a non esagerare

La quinoa è un vero toccasana per moltissime patologie comuni ma va assunta con cura e nelle dosi giuste. Il consumo eccessivo può causare problemi nella digestione e infiammazioni a livello intestinale.

Anche chi soffre di osteoporosi dovrebbe evitare la quinoa. Gli ossalati presenti nei semi rendono più difficile l’assorbimento del calcio.

Gli esperti e i nutrizionisti consigliano di mangiare la quinoa al massimo due o tre volte a settimana e di alternarla ad altri alimenti. Solo così potremmo godere al massimo delle sue proprietà curative ed eviteremo problemi di squilibrio alimentare o intolleranze.

