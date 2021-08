La natura ci viene sempre in aiuto e le proprietà della Terra sono ciò che più supporta il nostro benessere psicofisico. Frutta, verdura e piante sono quanto di più prezioso possa favorire e proteggere la salute del corpo.

In un precedente articolo abbiamo parlato della cipolla, utile nel contrasto al colesterolo LDL e non soltanto. La cipolla, infatti, aiuta anche ad accelerare il metabolismo, così da perdere peso più velocemente.

Oggi, Noi della Redazione parleremo di un altro tipo di pianta, diversa da quella del precedente articolo e, in realtà, più simile alle erbe aromatiche. Un’erba o pianta da campo commestibile, buonissima e per questo molto usata per la preparazione di ricette di ogni tipo.

Gustosa e versatile in cucina, in realtà nasconde anche tantissime proprietà che lasceranno tutti a bocca aperta. Ecco di cosa stiamo parlando e come possiamo usarla per realizzare sfiziose ricette.

Questa pianta aiuta a combattere il diabete e migliora la circolazione

Ci riferiamo alla portulaca, chiamata anche porcellana e un tempo utilizzata come erba medicinale di probabile origine asiatica. Non tutti la conoscono e di conseguenza non tutti conoscono i suoi incredibili benefici. Difatti, importanti studi dimostrano che la portulaca ha proprietà antidiabetiche e utili nel contrasto al colesterolo cattivo. Grazie all’elevata presenza di Omega 3, questa particolare erba favorisce l’afflusso del sangue e previene l’insorgere di malattie cardiovascolari.

Sono numerosi i manicaretti che la vedono protagonista, a partire dai primi piatti sino ad arrivare ai secondi. Difatti, molti la usano per preparare un pesto ottimo sia con la pasta che con gli gnocchi, oppure come condimento di una bella frittata. Viene usata anche nelle insalate o come contorno semplice o saltata con aglio e un filo d’olio. Insomma, è vero che questa pianta aiuta a combattere il diabete e migliora la circolazione, ma è anche buonissima con ogni tipo di ricetta.