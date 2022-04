“Quando è troppo è troppo” e non ci riferiamo al classico rimprovero ai nostri figli per l’ennesima marachella. Questa volta ci riferiamo all’eccesso di assunzione di un minerale che non citiamo quasi mai, ma fa parte della squadra titolare per il nostro benessere. Così come dobbiamo fare attenzione alle vitamine che prendiamo, nella convinzione che ci facciano tutte bene. Cosa che coincide con la realtà, ma sempre secondo presidio medico. Perché abusare anche delle vitamine potrebbe portarci a problemi di salute. Come quelli che abbiamo visto in questo articolo. Oggi concentreremo quindi l’attenzione dei nostri Esperti sul rischio del sovradosaggio di un minerale che potrebbe portare davvero un’infinità di problemi, come ricorda anche la scienza.

Quando insegniamo ai bambini la sua importanza

Una delle prime cose che insegniamo ai nostri bambini quando crescono è l’importanza dell’igiene orale. Lavarsi i denti tutti i giorni, usando anche il filo interdentale e, possibilmente anche lo scovolino. Mantenere i denti sani per evitare anche poi di spendere cifre incredibili per la loro cura. E, uno dei segreti, ma non tanto, della salute della dentatura è il fluoro. Meno pubblicizzato dei “soliti” calcio, magnesio e potassio, ma ugualmente importante. Come in un puzzle, che, se manca anche di un solo pezzo, non vale nulla.

Malattie a reni e cuore ma anche al sistema nervoso potrebbero nascere con l’abbondanza di questo minerale meno famoso ma essenziale per la salute di ossa e denti

Se dovessimo spiegare in poche parole a cosa serve il fluoro, la risposta sarebbe abbastanza facile: contribuisce a rendere forti le ossa e i denti, ottimizzando il calcio che introduciamo nell’organismo.

Senza contare che il fluoro sarebbe il vero e proprio paladino dello smalto e della lucentezza dei nostri denti. Non per niente, quando acquistiamo un dentifricio, anche per la prevenzione delle infezioni orali, è bene che sia presente una bella quantità di fluoro.

Attenzione a non esagerare

Ma, come ricordano studiosi e scienziati, attenzione a non eccedere, accumulando un eccesso di questo minerale nel corpo. Potrebbero infatti verificarsi dei danni al sistema nervoso, addirittura con processi letali che riguardano le cellule del cervello. Malattie a reni e cuore ma anche al sistema nervoso, quindi andando a fare cure di fluoro senza il parere medico.

