Secondo le statistiche fornite dalle fonti mediche, quasi il 10% degli italiani soffrirebbe di questa malattia tipica stagionale. Anche se la percentuale potrebbe ulteriormente alzarsi, perché molti connazionali non la curano come dovrebbero. Sottovalutarla e soprattutto non curarla a dovere, potrebbe esporci poi addirittura al rischio di un intervento chirurgico. Solitamente si manifesta con tosse e congestione nasale, ma potrebbe colpirci anche con altri sintomi inusuali. Andiamo a vedere in questo articolo dei nostri Esperti di cosa si tratta e come intervenire.

1 dei mali tipici di stagione causati dal freddo

Freddo intenso e umidità sarebbero tra le cause principali della sinusite. Una tipica infiammazione stagionale che colpisce la mucosa e le zone attorno al naso. Infiammazioni che andrebbero a ostruire i passaggi delle vie respiratorie, causando poi il ristagno del muco. Ecco, allora che potrebbero presentarsi i tipici sintomi della sinusite:

dolori nella zona delle sopracciglia;

fastidio alle arcate superiori dei denti e alle guance;

congestione nasale;

mal di testa, con la presenza addirittura di febbre e tosse.

Mal di testa e gonfiore agli occhi potrebbero essere i sintomi meno noti di una delle malattie tipiche della stagione e più fastidiose un assoluto

Nella stragrande maggioranza dei casi, come sostiene la medicina, la sinusite nascerebbe come malattia da raffreddamento. Attenzione, però che potrebbe sorgere anche da infiammazioni dei denti e delle gengive, non curate. Tutti coloro che vivono in zone esposte allo smog e alle polveri, potrebbero essere maggiormente esposti al rischio sinusite. Infatti, in moltissimi casi, la sinusite potrebbe associarsi a una fastidiosa allergia inalatoria. Nei soggetti sopra indicati, sarebbe un ulteriore fattore di rischio dato dal fumo. Sia attivo che passivo.

Come intervenire per contrastare la sinusite

Contrastare la sinusite, che potrebbe addirittura dipendere in qualche caso dalla deviazione del setto nasale, spetta solo e unicamente ai medici. Potrebbero infatti essere necessari gli antibiotici per curare una sinusite di origine batterica. Ma unitamente all’uso del cortisone nel caso in cui le mucose siano particolarmente infiammate. Il medico potrebbe poi anche per iscriverci i classici antinfiammatori, dei mucolitici per liberarci dal catarro e degli antistaminici, nel caso di sinusite allergica. Mal di testa e gonfiore agli occhi quindi potrebbero essere i sintomi di questa malattia, dalle varie sfumature che va sempre e solo curata con gli specialisti.

