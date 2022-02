Ieri è stata una giornata molto positiva per le Borse europee e una giornata euforica per Piazza Affari. Tutti gli indici azionari del Vecchio Continente hanno chiuso con rialzi superiori all’1%. I timori delle ultime sedute sembrano essere svaniti come per incanto. Improvvisamente l’inflazione sembra non fare più paura. Il timore che la Banca Centrale Europea possa rialzare i tassi d’interesse una volta o due entro la fine dell’anno, sembra superato.

Ieri gli investitori hanno iniziato a comprare a piene mani all’avvio della seduta, spinti dalla chiusura positiva di Wall Street e delle Borse asiatiche. Il Nasdaq nella seduta di martedì è ritornato sopra quota 14.000 punti e questo fattore ha senza dubbio influenzato positivamente gli operatori.

Ma gli investitori sembrano avere dato ascolto anche ad uno studio di Goldman Sachs. Secondo gli analisti della banca d’affari statunitense, le Borse europee nel 2022 potrebbero fare meglio delle Piazze del resto del Mondo. Piazza Affari sarebbe la favorita tra le Borse europee, perché quota a sconto rispetto agli altri listini.

Così ieri come a volere dare ragione a questo studio, la Borsa italiana ha chiuso meglio delle altre Piazze targate UE. Londra, Parigi, Francoforte hanno chiuso con rialzi superiori all’1%, ma il nostro listino ha chiuso in rialzo del 2,7%.

Un titolo si prepara al decollo in Borsa a Milano intanto il Ftse Mib prenota l’appuntamento col record annuale

Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato la seduta a 27.128 punti, prenotando l’appuntamento col record annuale entro la fine della settimana. Ieri i prezzi hanno superato di slancio la soglia dei 26.700 punti e si sono diretti rapidamente verso la soglia dei 27.000 punti. L’apertura positiva di Wall Street ha consolidato i guadagni fatti nella mattinata e i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari hanno chiuso sui massimi della giornata.

Il Ftse Mib ha nel mirino la resistenza di 27.600 punti. Se oggi i prezzi supereranno i 27.200 punti potranno raggiungere quel target e salire al massimo annuale nella seduta di venerdì. Solamente una chiusura sotto 27.000 punti metterebbe in dubbio questo scenario.

Intanto un titolo si prepara al decollo in Borsa a Milano. L’analisi di Goldman Sachs indicava i titoli bancari come il settore favorito. Ieri Banco BPM ha chiuso la seduta con un rialzo incredibile di oltre l’8%. Gli ottimi risultati di bilancio annuali hanno messo in evidenza come il titolo sia particolarmente a sconto a questi prezzi.

L’azione ieri ha chiuso a 3,23 euro sui massimi degli ultimi 4 anni. Una resistenza importante passa tra 3,40 e 3,50 euro. Se i prezzi nelle prossime sedute riusciranno a superarla, l’azione raggiungerà il primo target a 4 euro e poi a 4,4 euro. Al ribasso il ritorno dei prezzi sotto 2,8 euro farà tornare i prezzi a 2,4 euro.

