Mal di pancia ricorrente nei giorni di festa? C’è un rimedio molto efficace da provare subito!

Nelle feste si esagera spesso con il cibo ed è normale soffrire di disturbi digestivi o mal di stomaco. Come fare? Con un rimedio casalingo molto efficace che farà passare subito il dolore. Ecco di cosa si tratta.

Siamo nel pieno del periodo festivo e, quindi, via libera a ogni tipo di piatto e di pietanza tipici della tradizione. A Natale e Capodanno ogni tavola è imbandita al meglio e molte persone non sanno trattenersi di fronte a tanta bontà.

Tra antipasti, primi piatti, secondi e dolci, è facile superare le calorie consentite dalla dieta. I nutrizionisti lo sanno bene e permettono, qualche volta, uno sgarro. Ma il modo e cosa si mangia possono creare dei disturbi.

Mal di pancia ricorrente nei giorni di festa, ad esempio? Con l’aumentare dei dolci e di tutti gli altri piatti potrebbero insorgere dei bruciori di stomaco, un po’ di reflusso, mal di pancia sintomo di diarrea o difficoltà nella digestione.

Niente panico. A prescindere dalla causa scatenante di un dolore alla pancia, c’è un rimedio casalingo infallibile per farlo passare all’istante. Scopriamo di che cosa si tratta nelle prossime righe.

Mal di pancia ricorrente nei giorni di festa? Ecco come farlo passare all’istante!

Ci sono diverse cause che possono scatenare il dolore in questa parte del corpo. Le donne lo conoscono molto bene perché compare ogni mese con il ciclo mestruale. Ma può esserci anche un’infiammazione o dipendere dalle usanze e dalle specialità tipiche dei luoghi di vacanza.

A seconda del dolore che si sente, è molto importante consultare e riferire tutto al medico perché possa capire di che cosa si tratta e agire al meglio.

Ad ogni modo, il rimedio che ancora oggi è ritenuto quello più efficace, del tutto casalingo, è il calore. Bere o applicare qualcosa di caldo è un toccasana immediato che ancora in molti sottovalutano.

Per questo ecco qualche consiglio:

camomilla : riesce a lenire il dolore dall’interno;

: riesce a lenire il dolore dall’interno; tisana o infuso: in caso di nausea meglio un po’ di zenzero , per migliorare la digestione è molto efficace il finocchio ;

, per migliorare la digestione è molto efficace il ; alimenti semisolidi: mangiare carote o patate potrebbe aiutare;

mantenersi sempre idratati : bere tanta acqua è importante;

: bere tanta acqua è importante; limone: l’effetto astringente può rivelarsi un ottimo rimedio;

borsa dell’acqua calda: distendere i muscoli aiuterà a diminuire il dolore.

Nel caso applichiate qualcosa di caldo dall’esterno, attenzione a non esagerare con la temperatura e provocare delle ustioni sulla pelle. Invece, se avete intenzione di bere qualcosa, è importante farlo molto lentamente, a piccoli sorsi.

I consigli per digerire meglio quando la tavola è piena

Nei giorni di festa la nonna, la zia o la mamma si dà più da fare del solito ed è normale trovare una grandissima offerta di cibo. Tuttavia, ci sono dei metodi per prevenire il mal di pancia.

Uno di questi è fare delle porzioni piccole, poi masticare bene e mangiare molto lentamente. In questo modo si dà il tempo allo stomaco di prepararsi e poi al tratto digestivo di lavorare bene.

Bere acqua prima del pasto e dopo è sempre molto importante per non esagerare e per favorire l’eliminazione di tutte le scorie e le tossine ingerite. In compagnia meglio dare più spazio alla conversazione che alle portate.