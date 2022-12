Capodanno da sogno in Italia: per passare una vacanza da favola ecco dove andare

Mare o montagna a Capodanno? Se siamo a corto di ispirazione, ecco un’idea alternativa per una vacanza breve in Italia.

Per qualcuno le vacanze di Capodanno significano scenari innevati e piste da sci, per altri il classico concertone in piazza. Altri poi si organizzano per volare verso luoghi caldi e dimenticare il freddo e i rigori dell’inverno. Per chi non ha ancora deciso, ecco un’alternativa: le città.

Nel periodo delle vacanze natalizie i centri storici si animano di luci e colori, con alberi addobbati e luminarie, decorazioni e presepi. Visitarle è un vero piacere. Alcune città in particolare in inverno rivelano il loro lato migliore. Come Matera, città dichiarata Patrimonio UNESCO e Capitale europea della Cultura nel 2019. Quale luogo migliore per un Capodanno da sogno in Italia?

Tra i Sassi

Matera è una città piena di fascino che in inverno diventa addirittura più bella soprattutto se c’è la neve. È una meta di culto da quando nel 2019 è diventata Capitale europea della Cultura. Come se di colpo avessimo riscoperto la sua straordinaria bellezza. Visitiamola a piedi e lentamente per assaporarne la bellezza. Iniziamo dai Sassi, che sono il tratto distintivo della città, percorrendo l’intrico di stradine tra grotte e chiese rupestri. Indossiamo le scarpe da ginnastica con suole ruvide perché c’è tanto da camminare in un continuo saliscendi.

Non perdiamoci la Casa Grotta di Vico Solitario per capire com’era la vita nel quartiere dei Sassi. È la ricostruzione di una tipica abitazione in grotta, in cui sono conservati i mobili e gli attrezzi del tempo. È formata da due locali abitati fino al 1957 da undici persone che condividevano lo spazio con numerosi animali domestici. Ora queste abitazioni, che ospitavano i più poveri della città, si sono trasformate in hotel a 5 stelle dove poter dormire per un’esperienza immersiva nella città. Ma anche mangiare in grotta può essere un’esperienza imperdibile, oppure in uno dei raffinati ristoranti, in un locale o nei musei ospitati in grotta.

Capodanno da sogno in Italia: esperienze adrenaliniche

Raggiungiamo la Chiesa di Santa Maria de Idris, un vero gioiello incastonato nella pietra. È scavata in uno sperone di roccia e offre una vista mozzafiato sull’altopiano delle Murge.

Scendiamo a 17 metri di profondità per un itinerario davvero suggestivo, quello del Palombaro Lungo. È una grande cisterna che riforniva di acqua la città, un vero capolavoro di ingegneria idraulica. Realizzata nel 1846, si trova sotto Piazza Vittoria. Oppure, dalla piazzetta di Porta Pistoia, possiamo imboccare il percorso che porta al ponte tibetano sospeso sul torrente Gravina. È lungo 22 metri e dondola un po’, ma per i temerari non dovrebbe essere un problema.

Il presepe narrante

Se decidiamo di rimanere fino al 6 gennaio non perdiamoci il presepe vivente nei Sassi. Per una rappresentazione della Natività non si poteva scegliere un contesto più adatto. Le scene del presepe vengono allestite nei luoghi che hanno fatto da sfondo a film famosi sulla vita di Cristo, come il Vangelo secondo Matteo o La Passione di Cristo, lungo un itinerario davvero suggestivo.

Infine, non possiamo lasciare Matera senza aver assaggiato i prodotti tipici del periodo natalizio. Imperdibili i calzoncelli di castagne o le pettole, palline fritte di pasta lievitata in versione dolce oppure salata con alici, cavolfiori o baccalà.