Il cenone di Capodanno perfetto? Tiene conto di alcune tradizioni che attirano la fortuna

Se vogliamo organizzare una cena di Capodanno con i fiocchi dovremmo conoscere i segreti della cucina regionale e le stranezze legate all’ultimo dell’anno. Alcune ci sorprenderanno.

Se vogliamo organizzare una grande festa per la fine dell’anno dovremmo farci una cultura. Sapere perché determinati alimenti dovrebbero essere presenti nelle nostre tavole potrebbe aiutarci a stabilire quale menù scegliere e come cucinarlo. Cotechino e zampone dovrebbero essere presenti perché portano fortuna, rappresentano l’opulenza e siccome in passato pochi potevano permettersela erano considerati augurio di prosperità. Si cucinano accompagnati dalle lenticchie. Le lenticchie venivano regalate dagli antichi romani che ne riempivano una borsa come augurio di buona sorte. La scelta era dovuta al fatto che questi legumi assomigliavano a delle monete.

In tavola non facciamo mancare l’uva. 12 chicchi 12 secondi prima della mezzanotte ci garantiranno fortuna per tutto l’anno che è in arrivo. Anche la frutta secca deve essere presente. Sempre per i romani durante i matrimoni era simbolo di una famiglia unita nel futuro. I nostri ospiti apprezzeranno questi simboli così favorevoli.

Piante, colori e fuochi per attirare la buona sorte

Se stiamo pensando agli addobbi non dimentichiamo il vischio. Per il cenone di Capodanno perfetto è una pianta ideale. Fin dalle storie di origine celtica baciarsi sotto al vischio era un portafortuna delle coppie che teneva lontane malattie e sventure portando invece serenità e buona sorte. Se abbiamo deciso di cambiare e di utilizzare colori diversi dal rosso durante i pranzi natalizi, torniamo al tradizionale e utilizziamo tovaglie e tovaglioli, decorazioni e nastrini tutti rossi. È uno dei simboli orientali più conosciuti per rappresentare la prosperità, è il colore della fortuna. Scritte, palloncini e pigne tutte dello stesso colore. Avremo calore e protezione allo stesso tempo.

Non dimentichiamoci di procurarci dei fuochi d’artificio, ma che non siano molto rumorosi, forti o pericolosi. Rispettiamo gli animali domestici che ne hanno terrore, ma bruciamo comunque qualche mortaretto per scacciare demoni e spiriti maligni. Altrimenti il Capodanno non sarebbe festeggiato come da tradizione. E naturalmente scegliamo la musica giusta che possa far divertire e ballare i nostri ospiti.

Il cenone di Capodanno perfetto è fatto di bellissimi auguri

Se stiamo scegliendo la playlist per Capodanno stiamo attenti a 2 caratteristiche. I brani devono essere divertenti e ballabili, ma devono anche portare fortuna. La scelta dovrebbe cadere sulle one hit wonder, cioè brani di gruppi che hanno guadagnato milioni con un unico grande successo. Cosa c’è di meglio per augurare prosperità agli ospiti? Video Killed the Radio Star dei Buggles è adatta al Capodanno. Ma anche My Sharona degli Knack, I’ll Be There for You dei Rembrandts e la Macarena dei Los Del Rios. Dopo aver mangiato si ballerà e queste canzoni riusciranno a scaldare l’atmosfera. Ma non dimentichiamoci un bel valzer. Senza i balli classici l’atmosfera sarebbe incompleta e la festa poco riuscita.

Un gesto carino potrebbe essere quello di mettere alcune monete nell’ingresso di casa. Quando gli ospiti se ne andranno potremmo regalarne qualcuna a ognuno di loro. Uscire di casa il primo dell’anno con qualche soldo in tasca attirerà la fortuna e sarà un bellissimo augurio per i futuri 12 mesi.