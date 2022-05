Posizionati nelle varie stanze di casa, ma anche rinchiusi in soffitta, potremmo avere dei mobili che ogni volta che li vediamo ci fanno storcere il naso. Magari perché li abbiamo ereditati e ci sembrano “troppo vintage” e fuori contesto con il resto dell’arredamento o semplicemente perché non ci piacciono più.

In questi casi, potremmo rivenderli o farne legna da ardere, a seconda del pregio. In alternativa, però, potremmo tenerli ancora con noi, dandogli una seconda vita e una “bella passata” di giovinezza.

Per mettere in atto questo progetto ci servirebbe solo un po’ di creatività e qualche idea di recupero che scopriremo proprio in questo articolo.

3 idee fai da te per recuperare vecchi mobili in legno e rinnovarli in stile moderno o shabby chic

Innanzitutto, per dare nuovo lustro a qualsiasi mobile vecchio o d’altri tempi, con o senza cassetti, vetro o base in marmo, potremmo ridipingerlo.

Per realizzare una ripittura la prima cosa da fare sarebbe carteggiare e per evitare di riempire la casa di polvere dovremmo lavorare all’esterno o in garage. Potremmo poi procedere a mano oppure sfruttando la comodità di una carteggiatrice elettrica, usando una carta vetrata con grana media.

Dopo questa fase dovremmo spolverare il mobile e pulirlo con una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia, senza bagnarlo eccessivamente. A questo punto, una volta asciutto, potremmo procedere con la ripittura e potremmo utilizzare:

una vernice ad acqua opaca, perfetta per creare un contesto fusion di classico e moderno;

la chalk paint ad effetto gesso per uno stile provenzale;

la pittura minerale che renderebbe il mobile molto resistente e impermeabile all’acqua così da poterlo posizionare anche all’aperto.

Idea numero 2

Dopo aver ridipinto, magari con una vernice bianca o color pastello, potremmo procedere con un decapaggio, in perfetto stile shabby chic.

In questo caso non dovremmo far altro che scartavetrare delicatamente alcune zone del mobile per riportare alla luce il colore originario del legno. Così facendo gli daremo un aspetto anticato e vissuto davvero molto particolare.

Idea numero 3

Infine, per rimodernare antichi mobili dalle superfici lisce e quindi senza fregi potremmo rivestirli con della carta adesiva. Questa solitamente si trova a rulli nei negozi di bricolage e ha una parte adesiva molto forte.

Per quanto riguarda le varietà potremmo optare per un colore unico oppure per particolari decori, come foglie, fiori, incastri geometrici o di fantasia. Poi, l’unica cosa che dovremmo fare sarebbe ritagliarla a misura e incollarla stando attenti a non creare bolle.

Quindi, ecco qui 3 idee fai da te per recuperare mobili antichi che non ci piacciono più e creare pezzi d’arredo unici e bellissimi.

