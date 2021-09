Macchie nere nel box doccia, sui muri o tra le fessure delle mattonelle sono i terribili segni della presenza di muffa in casa. Un ospite sgradito che, purtroppo, rimane davvero difficile da eliminare se non si conoscono gli strumenti giusti. In questo articolo, proprio per questo motivo, vedremo assieme un metodo semplice ed efficace per risolvere questo spiacevole inconveniente.

Ecco allora che non avremo mai più problemi di muffa o cattivi odori grazie a questo metodo naturale, economico ed ecologico.

La prevenzione prima di tutto

Prima di vedere, però, come fare per liberarci dalla muffa in modo naturale, economico ed ecologico, dovremo parlare di prevenzione.

Per prevenire la formazione della muffa sarebbe l’ideale disinfettare le mura di casa circa ogni quattro mesi. Elimineremo così buona parte dei batteri che potrebbero dare origine alla muffa: un’abitudine ottima anche in caso di fumatori in casa, dato che in questo modo elimineremo anche odori e residui di fumo.

Per quanto riguarda il bagno invece, dati gli alti livelli di umidità che vi si concentrano, dovremmo occuparcene più spesso. Sarà necessario allora disinfettare più frequentemente i muri e le superfici di questo ambiente della casa, facendo attenzione ad arearlo il più possibile. Soprattutto durante le stagioni fredde, quando questo problema tende a ripresentarsi con maggiore frequenza.

Una soluzione pratica potrebbe essere l’installazione di una ventola in bagno, in modo da ottenere un’areazione continua e mantenere così l’ambiente asciutto.

Mai più muffa o cattivi odori grazie a questo metodo naturale, economico ed ecologico

Per creare in modo casalingo un pratico, ecologico ed efficiente antimuffa avremmo bisogno di giusto qualche ingrediente:

1 litro di acqua;

una manciata di bicarbonato di sodio;

un poco di acqua ossigenata;

10 gocce di Tea Tree Oil.

Una volta recuperati questi ingredienti, che per la maggior parte potremo trovare in qualunque dispensa di casa, dovremo seguire questo procedimento. Procuriamoci un vaporizzatore spray, sciogliamo quindi il bicarbonato nell’acqua e versiamo il tutto nel flacone. Aggiungiamo poi l’acqua ossigenata, le 10 gocce di tea tree oil e agitiamo il tutto energicamente per 15 secondi. Una volta che il nostro preparato sarà pronto, potremmo spruzzarlo direttamente nelle zone interessate. Lasciamolo agire e solo in seguito lo risciacqueremo con cura. Il risultato saranno superfici più pulite e igienizzate, con una minore possibilità di sviluppare muffa e simili.

