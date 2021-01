Mai più tosse e mal di gola se adotteremo questa semplicissima abitudine in casa.

Fare attenzione al modo in cui riscaldiamo la nostra casa d’inverno è necessario per risparmiare soldi e per mantenerci in salute. La temperatura delle stanze va mantenuta né troppo bassa né troppo calda per permetterci un benessere fisico completo.

Ma c’è un’accortezza che d’inverno dobbiamo sempre evitare se vogliamo stare alla larga dai problemi di salute.

D’inverno è importante mantenere un ambiente domestico salutare privo di troppa umidità. Ma altrettanto necessario è evitare di creare un clima troppo secco. I termosifoni e le stufe possono contribuire a seccare l’ambiente rendendolo rischioso per la nostra salute. L’aria troppo secca può causare gravi problemi polmonare e danni all’apparato respiratorio e alle mucose.

Come mantenere sano l’ambiente domestico

Questi rischi si possono risolvere utilizzando un semplice oggetto: l’umidificatore da termosifone. Solitamente di ceramica o porcellana, è un oggetto che deve resistere bene alle temperature ed agli sbalzi. Oggetto dal design semplice e dal prezzo basso, è indispensabile nella nostra quotidianità. Basterà inserire dell’acqua nel contenitore di ceramica e posizionarlo in prossimità del termosifone. In questo modo umidificherà l’aria della casa aiutando a mantenere l’umidità stabile. L’unica accortezza da seguire è riempirlo di tanto in tanto di acqua e assicurarsi che sia sempre riempito.

L’acqua, evaporando gradualmente, assicurerà che l’aria della stanza non sia troppo calda o troppo secca e manterrà l’ambiente ideale per la nostra salute.

Ricordiamo che è sempre necessario arieggiare le stanze in modo da mantenere una temperatura idonea e far ricambiare l’aria. Grazie all’umidificatore da termosifoni manterremo l’umidità sopra al 40% ed eviteremo spiacevoli sintomi come gola irritata e tosse.

A questa funzione indispensabile per la nostra salute possiamo abbinarne una piacevole per i nostri sensi. Inserendo delle gocce di olio essenziale nell’acqua potremo deodorare e profumare la stanza in modo semplicissimo. Se abbineremo un’essenza balsamica e coadiuvante delle vie respiratorie sarà il non plus ultra.