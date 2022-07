L’estate è la stagione del colore e dell’allegria. Se durante l’inverno e l’autunno a dominare sono i colori scuri, come il nero e il grigio, dalla primavera in poi tutto cambia. Magliette e camicie acquistano toni brillanti e vivaci, così come le gonne e i pantaloni.

Lo stesso discorso vale anche per le calzature. Possiamo chiudere nell’armadio le scarpe pesanti, per dare il via libera a sandali, mocassini, ciabatte e altre calzature più comode e leggere.

In questo modo potremo approfittare delle belle giornate per camminare. Questa, infatti, è un’attività importante per la salute, ma anche per dimagrire, soprattutto se seguiremo i 3 consigli d’oro per farlo in modo efficace.

Molte persone, invece, preferiscono osare indossando tacchi alti e vertiginosi. Il problema è che questi possono causare diversi danni ai nostri piedi. Basta indossarli anche solo per qualche ora per accorgersene. Se i tacchi non saranno comodi, torneremo a casa con i piedi gonfi e doloranti, pieni di vesciche e calli fastidiosi.

Ecco le scarpe alla moda più comode della stagione

Per fortuna, quest’anno la moda ha dato ragione a chi ama le calzature comode e confortevoli. Per essere trendy, infatti, non bisognerà salire su scomodi trampoli alti. Al contrario basterà acquistare queste scarpe che sanno di vera rivoluzione. Scopriamole insieme.

Mai più tacchi, ecco i sandali bassi per donna comodissimi per camminare

Scegliendo le scarpe più di moda di quest’estate, ci sembrerà di camminare su una nuvola. Questi sandali flat, infatti, sono così comodi, morbidi e leggeri da sembrare una piuma.

Si tratta dei sandali chunky, famosissimi soprattutto negli anni ’90. Sono belli e caratteristici, soprattutto per la suola alta e le chiusure in velcro.

Il punto forte di queste calzature

L’aspetto più interessante di questi sandali, però, riguarda la presenza del plateau. Non si tratterà del solito plateau alto, ma di quello basso e comodo, anche per la schiena. In questo modo il piede poggerà con tutta la pianta su una suola confortevole e la camminata sarà incredibilmente confortevole. E non indosseremo mai più tacchi dolorosi, sono questi i sandali bassi che sceglieremo per la nostra estate.

Disponibili in tante colorazioni e materiali

Questi sandali, ormai, sono così famosi da essere prodotti dalla maggior parte dei marchi più famosi del settore moda.

Per questo motivo, potremo facilmente trovarli in diversi colori, da toni pastello a quelli neutri, e lavorazioni. Un esempio è il sandalo trapuntato, disponibile in tessuto o in finta pelle.

